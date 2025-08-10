Lucía Galán impactó en al revelar el romance de su hija, Rocío Hazán. La cantante, reconocida por su trayectoria junto a su hermano Joaquín en el icónico dúo Pimpinela, habló de su vida personal y terminó dejando al descubierto dicha relación que, hasta ese momento, se había mantenido en secreto.

Lucía Galán sorprendió al revelar el romance secreto de su hija y su mánager

La situación se dio cuando Mirtha Legrand, en su programa , le preguntó por su hija, fruto de su relación con Alberto Hazán. Con una sonrisa de orgullo, Lucía contó que la joven vive en Madrid desde hace un año y medio, que está estudiando psicología y que, aunque canta “maravilloso”, nunca quiso dedicarse profesionalmente al canto. “La extraño muchísimo, cada dos meses voy a verla y suspendo todo. Acomodo las giras y me quedo con ella por dos meses en Madrid ”, había dicho la cantante, que dejó en claro en varias oportunidades sobre el estrecho vínculo que mantiene con la joven .

Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, con su novio

Fue entonces cuando, en medio de la charla, Lucía decidió soltar una confesión que dejó boquiabiertos a los invitados de la "Mesaza". Con un tono chistoso, reveló que la pareja de su hija es Damián, quien durante años trabajó como road mánager de Pimpinela. “Está con Damián que era nuestro road mánager, o sea que me quedé sin hija y sin mánager”, dijo Galán entre risas.

La historia, sin embargo, venía de tiempo atrás. Según relató, Rocío y Damián se conocieron trabajando y comenzaron su relación de forma completamente secreta. “Se pusieron de novios ocultamente cuando nos entregaron el Grammy a la Trayectoria en Las Vegas. Ellos creían que ninguno sabía, pero nosotros sabíamos hace un montón”, contó la cantante.

Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, con su novio

Finalmente, cuando la pareja decidió blanquear el romance, la reacción de la familia fue de lo más distendida. “Cuando oficializaron, les dijimos: chicos, relájense”, recordó Lucía, provocando nuevamente risas en el programa.

Luego de contar la anécdota, la integrante de Pimpinela remarcó que lo importante para ella es la felicidad de su hija y la buena relación que mantiene con su actual pareja. “Lo más lindo es ver que se quieren, que se acompañan. Y yo, como madre, no puedo pedir más que eso”, concluyó Lucía Galán.

F.A