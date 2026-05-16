Maru Botana rompió el silencio sobre la salud de su hija, Sofía Solá, tras el accidente en Barcelona: "Mi princesita"

En las últimas horas, Sofía Solá atravesó un gran susto en Barcelona al ser víctima de un siniestro vial que, afortunadamente, no pasó a mayores. A través de sus redes sociales, la modelo generó preocupación tras contar en primera persona cómo fue el instante en el que sintió la falta de su mamá: “Creo que fue la primera vez en todo este viaje en el que realmente sentí un nivel de susto y soledad en el que necesitaba a mi madre”. Es así que Maru Botana se pronunció al respecto y se sinceró ante sus más de 1,9 millones de seguidores.

El accidente de Sofía Solá, la hija de Maru Botana

El pasado miércoles, Sofía Solá paseaba en bicicleta por las calles de Barcelona cuando, de manera imprevista, fue atropellada por una moto. Así lo narró ella misma a su comunidad digital de TikTok buscando desahogarse y un poco de contención. La influencer, quien hace poco más de dos semanas está radicada en suelo español para “cumplir su sueño de ser modelo y de vivir en otra ciudad”, prendió la cámara de su celular y detalló cómo fue el impacto.

Sofía Solá, hija de Maru Botana | Instagram

Pese a aclarar que no fue de gravedad, la abrupta caída lógica de la colisión le generó raspones en sus rodillas, un golpe a la altura de la frente y un fuerte dolor en una de sus piernas. Sin embargo, el malestar más grande fue emocional tras no contar con ese abrazo consolador de su familia. Por este motivo, se arropó en sus seguidores, dejando una sentida reflexión al respecto cargada de nostalgia: “Pero qué loco ese momento. No me había pasado en ningún momento del viaje eso de sentir total soledad o de querer un abrazo”.

Finalmente, reveló que no le quedó más remedio que reponerse y continuar con su camino entendiendo que está comenzando una vida alejada de todos sus allegados: “Después seguí caminando y como que me quedé queriendo contarle a alguien lo que me había pasado. Nadie sabe lo que le pasa al otro... y a mí recién me habían atropellado sola”. Ante esta situación, Maru Botana rompió el silencio y llevó tranquilidad a quienes se preocuparon por el bienestar físico y emocional de la creadora de contenidos.

La palabra de Maru Botana ante el accidente de su hija, Sofía Solá

Con el buen humor que la caracteriza, Maru Botana hizo una pausa en su actividad digital habitual en la famosa red social de la camarita y compartió una imagen de Sofía Solá en la que se la ve espléndida. “Acá está mi princesita del medio. Súper bien y feliz”, aseguró la pastelera dejando ver en un primer plano el rostro de la joven de 21 años haciendo un gesto con una de sus manos como señal de positividad y bienestar.

Por su parte, también llevó tranquilidad a todos aquellos que se preocuparon, dejándole sus mensajes y buenos deseos para la pronta recuperación. “No se asusten! Gracias por el cariño”, escribió al pie de la postal que viralizó en sus historias de 24 horas. Este gesto significó una muestra cargada de simbolismo debido a que, tras estar a miles de kilómetros de distancia, la relación madre e hija sigue intacta y su protección maternal atraviesa cualquier barrera física.

Mensaje de Maru Botana sobre el accidente de Sofía Solá, su hija | Instagram

Mientras que este posteo efímero buscó llevar tranquilidad a los cibernautas que se asustaron por el bienestar de la modelo, Maru Botana sigue al pendiente de todo lo que les ocurre a sus hijos pese al avance de la edad y las distancias geográficas que los separa de ellos. En paralelo, la joven no sólo va en búsqueda de lograr su sueño, sino también va aprendiendo a ganar autonomía sumando nuevas experiencias dejando todo documentado, reflexionando sobre las adversidades emocionales a las que se enfrenta por vivir sola del otro lado del océano Atlántico.