Maru Botana reveló su mejor receta de la rosca de Pascua: esponjosa, perfumada y con mucha crema pastelera

En la previa del domingo de Pascua, Maru Botana volvió a compartir uno de sus clásicos: la rosca casera. A través de sus redes sociales, la cocinera mostró el paso a paso de su receta infalible y dejó varios secretos para lograr una versión esponjosa, húmeda y llena de sabor.

Así se hace la rosca de Pascua de Maru Botana

“No hay Pascuas sin una buena rosca casera… es de las que llenan la casa de olor rico y el corazón también”, expresó, fiel a su estilo cálido y familiar, Maru Botana. Y es justamente ese espíritu el que atraviesa toda su propuesta: cocinar como un plan compartido y convertir una receta en tradición.

Maru Botana

Uno de los puntos clave está en la crema pastelera, que para la cocinera es protagonista absoluta. “Esta crema pastelera es distinta, tiene que tener mucho más consistencia”, explicó, y remarcó la importancia de evitar grumos y trabajar bien la mezcla. Además, reveló su tip infalible: “El gran secreto es calentar bien la leche”. Una vez lista, recomienda cubrirla con film para que no se seque y lograr una textura perfecta: “Tu crema pastelera tiene que estar bien linda porque es lo más rico de la rosca”.

En cuanto a la masa, la describió como “muy suave, como una masa de brioche dulce”, y destacó otro detalle fundamental: incorporar la manteca en el momento justo, cuando la preparación ya está unida. “La manteca tiene que estar blanda, no derretida”, aclaró. Luego, el amasado, entre 10 y 15 minutos, y el reposo en un ambiente “acogedor, pero no caliente” terminan de darle esa textura aireada tan característica.

El armado final es tan tentador como simple: crema pastelera por encima, horno a 180° durante unos 35 minutos y, para el toque final, azúcar impalpable. El resultado es una rosca dorada, aromática y absolutamente irresistible. “Esta rosca no puede dejar de hacerla, por favor, probala. Es una delicia, no sabés lo que es el olor que tiene”, aseguró Maru Botana.

Todos los ingredientes para la rosca de Pascua

Para la masa:

1 kg de harina 0000

50 g de levadura

300 g de azúcar

300 g de manteca

6 huevos

½ litro de leche tibia

Ralladura de limón

Para la crema pastelera:

2 litros de leche

4 yemas

4 huevos

400 g de azúcar

4 cucharadas soperas de fécula

4 cucharadas soperas de harina 0000

Esencia de vainilla

Paso a paso de la rosca de Pascua de Maru Botana

Crema pastelera:

Calentar la leche. Aparte, mezclar los huevos, las yemas, el azúcar, la fécula y la harina hasta que no queden grumos. Agregar un poco de la leche caliente para integrar y luego incorporar el resto. Cocinar sin dejar de revolver hasta que hierva y espese. Sumar esencia de vainilla y dejar enfriar cubierta con film.

Masa:

Formar una corona con la harina y agregar el azúcar, los huevos, la levadura y la ralladura de limón. Incorporar de a poco la leche tibia. Cuando la masa se una, sumar la manteca blanda. Amasar durante 10 minutos hasta lograr una textura lisa y dejar levar durante 2 horas, hasta que duplique su volumen.

Armado:

Colocar la masa en un molde de rosca, pintar con huevo, sumar la crema pastelera y llevar a horno a 180° durante aproximadamente 35 minutos. Dejar enfriar y terminar con azúcar impalpable (y, opcional, dulce de leche).