Sofía Solá, la hija de Maru Botana, mostró su nueva casa en Barcelona

Sofía Solá atraviesa uno de los momentos más movilizantes de su vida: instalada en Barcelona, donde llegó para dar sus primeros pasos como modelo internacional, la hija de Maru Botana empezó a mostrar cómo es su nueva rutina y también el espacio que eligió para transitar esta etapa. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un recorrido íntimo por su departamento, un reflejo claro de su personalidad fresca, creativa y en plena transformación.

Sofía Solá y Maru Botana

Así es la nueva casa de Sofía Solá en Barcelona

Con una estética moderna, minimalista y muy luminosa, la casa de Sofía Solá combina una base de colores neutros con detalles que aportan calidez y juventud. La luz natural es protagonista absoluta: grandes ventanales inundan cada ambiente y potencian los pisos de madera clara que unifican el espacio.

Sofía Solá mostró su nueva casa en Barcelona

El dormitorio es, sin dudas, el rincón más expresivo del departamento. Allí, la modelo apostó por un estilo “cozy” con guiños creativos que rompen con la sobriedad general. Las paredes blancas funcionan como lienzo para un collage de fotos tipo Polaroid y pósters con frases y dibujos coloridos, que aportan dinamismo y cercanía.

El mobiliario sigue una línea simple y funcional: una cómoda blanca de diseño limpio con tiradores negros suma contraste, mientras que un estante flotante exhibe libros y pequeños objetos decorativos, entre ellos una figura de hongo que aporta un toque lúdico. La ropa de cama, en tonos grises y blancos, mantiene la armonía cromática sin resignar calidez.

Otro de los grandes diferenciales del departamento es su salida al exterior. El balcón aparece como un verdadero oasis urbano: con piso de madera clara y sillones de estructura de madera acompañados por almohadones blancos, el espacio invita a disfrutar del clima mediterráneo y de momentos de relax al aire libre. Las aberturas negras suman un contraste moderno que eleva la estética general.

En cuanto a la cocina y el comedor, aunque se muestran de forma más sutil, mantienen la coherencia visual. La cocina integrada, de líneas pulcras y mesadas blancas, dialoga con un comedor donde se destaca una mesa circular negra rodeada de sillas con detalles en esterilla, una tendencia en auge que suma un aire orgánico.

La nueva vida de Sofía Solá en España

Instalada en Europa tras una emotiva despedida en Ezeiza donde Maru Botana la acompañó en este gran salto, Sofía Solá comienza a construir su camino internacional. Y en ese proceso, su nuevo hogar no solo funciona como refugio, sino también como una extensión de su identidad y de este sueño que recién empieza.