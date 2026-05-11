Maru Botana compartió su receta de Guiso carrero argentino: fácil, tradicional y rendidor

Maru Botana se convirtió desde hace años en una de las cocineras más queridas de la televisión argentina gracias a su estilo cercano, familiar y lleno de recetas fáciles de replicar en casa. A través de sus programas, libros y redes sociales, la chef suele compartir preparaciones tradicionales que rápidamente generan repercusión entre sus seguidores.

Maru Botana

Ahora, con la llegada de las bajas temperaturas, Maru Botana sorprendió con una receta ideal para el invierno: un guiso carrero argentino, de esos platos abundantes y reconfortantes que suelen reunir a toda la familia alrededor de la mesa. Fácil de preparar y con ingredientes simples, la propuesta rápidamente se volvió una de las más comentadas en redes.

Los ingredientes para replicar el guiso carrero de Maru Botana

Uno de los grandes secretos de esta receta de Maru Botana está en su simpleza. El guiso carrero combina ingredientes clásicos de la cocina argentina para lograr un plato sabroso, contundente y perfecto para los días fríos. Además, se trata de una preparación muy rendidora, ideal para compartir con amigos o familiares.

Maru Botana

Ingredientes

600 gramos de carne

2 hojas de laurel

3 hojas de apio

1/2 morrón rojo

1 cebolla

1 zanahoria

2 papas

1 boniato o batata

1 puré de tomates

Aceite cantidad necesaria

Sal y pimentón a gusto

400 gramos de fideos mostacholes

Agua

Cómo preparar el guiso carrero paso a paso

Para comenzar, Maru Botana recomienda cortar la carne en cubos y sellarla en una sartén con un poco de aceite hasta que tome color. Luego, incorporar las hojas de laurel, el apio, el morrón y la cebolla previamente picados para potenciar el sabor de la preparación. Una vez que las verduras comiencen a cocinarse, sumar la zanahoria, las papas y el boniato cortados en cubos. Condimentar con sal y pimentón a gusto antes de agregar el puré de tomates y suficiente agua para cubrir todos los ingredientes.

Maru Botana

La preparación debe cocinarse durante aproximadamente 20 minutos, hasta que las verduras estén casi tiernas. Finalmente, agregar los fideos mostacholes y continuar la cocción hasta que estén en su punto justo. Para servir, Maru Botana recomienda terminar el plato con verdeo fresco picado y queso rallado por encima, dos ingredientes que aportan todavía más sabor a este clásico guiso argentino ideal para combatir el frío.