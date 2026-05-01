Sofía Solá, la hija de Maru Botana, impone el accesorio estrella del 2026 desde Barcelona

Instalada en Barcelona, Sofía Solá volvió a marcar el pulso de las tendencias con un gesto tan simple como efectivo. En una serie de postales que compartió en sus historias de Instagram, la hija de Maru Botana dejó en claro que hay un accesorio que pisa fuerte de cara al 2026: la bufanda slim. Minimalista, versátil y con un guiño retro, este ítem se convierte en el nuevo aliado de los looks urbanos con impronta europea.

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Sofía Solá impone el accesorio estrella del 2026 desde Barcelona

Lejos de las bufandas voluminosas, Sofía Solá, la hija de Maru Botana, apuesta por una versión más fina y alargada, tejida y con rayas en tonos neutros como gris y beige. La clave está en cómo la lleva: apoyada sobre el cuello, sin vueltas exageradas, cayendo de manera natural sobre el torso. Ese gesto despreocupado aporta textura, enmarca el rostro y suma un aire cool que eleva incluso los outfits más básicos.

Sofía Solá marcó tendencia con su bufanda slim

El estilismo acompaña con inteligencia. La modelo eligió una remera off white de líneas simples como base, a la que sumó un jean recto celeste, un clásico que nunca falla. El toque de impacto llega con una campera de cuero roja, que irrumpe en la paleta neutra y aporta carácter, especialmente en una salida con amigas. Así, logra un equilibrio perfecto entre lo atemporal y lo tendencia, en sintonía con el street style que domina hoy las capitales de la moda.

Además, los detalles terminan de construir la estética: pelo suelto con movimiento natural, maquillaje casi imperceptible y pequeños accesorios que no compiten con la pieza protagonista. Todo parece girar en torno a la bufanda slim, que deja de ser un complemento funcional para transformarse en el eje del look.

Sofía Solá mostró el nuevo aliado de los looks urbanos

Este tipo de accesorio no solo es fácil de adaptar a distintos estilos, sino que también responde a una lógica práctica: sumar sin recargar. Sofía Solá lo confirma desde Barcelona, donde las tendencias se viven en la calle y se reinterpretan con frescura. Así, la bufanda slim se posiciona como uno de los imprescindibles del 2026, ideal para quienes buscan renovar su guardarropa con un detalle sutil pero con mucha personalidad.