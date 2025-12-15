Matilda Salazar cumplió 8 años: Video con IA, torta con las Guerreras K-POP y el saludo de decenas de famosos

Matilda Salazar cumplió 8 años y celebró con un video realizado con inteligencia artificial, una torta inspirada en las Guerreras K-POP y el saludo de numerosas figuras del espectáculo. La jornada estuvo marcada por detalles pensados especialmente para ella, que reflejaron creatividad y afecto en cada momento.

Todos los detalles del festejo de Matilda Salazar por sus 8 años

Matilda Salazar festejó su cumpleaños número ocho con una propuesta que incluyó un video con inteligencia artificial, una torta temática de las Guerreras K-POP y la participación de reconocidos famosos que se sumaron a la celebración con mensajes de cariño. El festejo reunió innovación, cultura pop y compañía en un día especial.

Matilda Salazar

Luciana Salazar celebró el cumpleaños de su hija con un video realizado con inteligencia artificial que repasó distintos momentos de la vida de su hija, desde sus primeros días hasta la actualidad. El clip mostró imágenes de la pequeña cuando era bebé, escenas familiares y postales recientes, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la jornada. “Feliz 8 añitos para el amor de mi vida”, escribió la modelo.

Luciana y Matilda Salazar

El video se posteó en la cuenta de Instagram de Matilda Salazar; en la grabación también se pudieron ver momentos destacados con sus familiares más cercanos, desde sus abuelos hasta Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza. “Feliz 8 añitos para mí. Gracias por este video tan lindo”, escribieron en la publicación.

El cumpleaños también estuvo marcado por los mensajes de cariño que recibió la pequeña de parte de decenas de famosos. Amigos de Luciana Salazar, colegas y figuras del espectáculo enviaron sus saludos a la niña en este día especial. Entre ellos se destacó el padrino de la pequeña, Marcelo Polino, junto a otros referentes del mundo artístico.

La increíble torta de Matilda Salazar: inspirada en las Guerreras K-POP

Otro de los detalles más llamativos fue la torta elegida para la ocasión. Matilda pidió que estuviera inspirada en las Guerreras K-POP, sus personajes favoritos, y Luciana cumplió con ese deseo. El diseño incluyó figuras coloridas y detalles que representaban el universo de estas heroínas, convirtiéndose en el centro de atención de sus seguidores.

Desde el video con inteligencia artificial hasta la torta temática y los mensajes de los famosos, todo formó parte de un festejo que reflejó dedicación y creatividad. La jornada se vivió con entusiasmo, rodeada de sus familiares y sus amigos más cercanos. Cada detalle y elemento convirtió el cumpleaños en una increíble celebración.

Antes de comenzar la jornada de cumpleaños, Luciana Salazar compartió un momento íntimo junto a su hija. Frente a cámara, la modelo expresó: “Esta es la cumpleañera más linda de todas. Ocho años, Matu. ¿Estás contenta? Estás medio dormida todavía… Escuchá, contame tus tres deseos”. Por su parte, la Matirla Salazar dijo: “Tener un perro”. Ante el pedido, la modelo comentó que sería difícil que eso sucediera.

Matilda Salazar

