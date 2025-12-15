Sarah Burlando tuvo accidente en Santiago del Estero y fue intervenida: "Fuimos volando al hospital"

Este fin de semana Sarah Burlando viajó a Santiago del Estero junto a sus padres, Barby Franco y Fernando Burlando, para presenciar la final del Torneo Clausura en el Estadio Madre de Ciudades. Sin embargo, la nena tuvo un grave accidente que la llevó a ser hospitalizada de urgencia. Todo quedó registrado en la cuenta personal de Instagram de su mamá, quien brindó detalles de lo ocurrido y cómo se encuentra evolucionando tras el gran susto.

Así fue el accidente de Sarah Burlando

El fanatismo de Fernando Burlando por Estudiantes de La Plata no conoce de fronteras. Es por ello que, ante la final del Torneo Clausura, el afamado letrado viajó junto con su pareja y su hija a la capital de la provincia de Santiago del Estero. No obstante, minutos después de arribar al aeropuerto, Sarah Burlando sufrió un insólito accidente que la llevó a ser trasladada de urgencia al hospital más cercano. “Mi primer corte”, escribió su madre en el posteo que realizó haciendo un storytime sobre lo sucedido.

Fernando Burlando, Barby Franco y Sarah Burlando | Instagram

“Ayer fuimos a la final de Estudiantes -Racing. Sarah iba muy feliz, entusiasmada, inquieta, curiosa como es ella. Aterrizamos en Santiago del Estero, bajamos del avión y fuimos al transfer”, comenzó diciendo al pie del video donde mostró el interior del centro de salud y a los médicos que atendieron a la niña.

En este marco, explicó en detalle cómo fue el imprevisto que terminó en urgencia: “Resulta ser que se sienta mal en el asiento (camioneta frenada) y se quiso parar. Se fue para atrás, se cae y da la cabeza contra un esquinero de Madera”. Esta acción derivó en la desesperación de la modelo quien se asustó al ver que su hija sangraba sin parar.

Sarah Burlando | Instagram

Sarah Burlando: un susto que terminó con la intervención de un cirujano

El tajo en la cabeza que tenía Sarah Burlando hizo que las evaluaciones de los pediatras determinaron que debía ser intervenida por un cirujano. “Sangre, sangre. Fernando la agarra y le para la sangre haciéndole presión, fuimos volando al hospital más cercano de Santiago. Resulta ser que le dan 2 puntos en la cabeza (yo en shock)”, lanzó la influencer.

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y, tras ser controlada, la familia Burlando fue dada de alta a las horas. “Gracias al hospital CEPSI Eva por la atención que fue ¡perfecta! Tanto para Sarah como para mí porque estaba realmente ¡en shock!”. Tal es así que, al salir del nosocomio, emprendieron rumbo al estadio para vivenciar el partido y poder alentar a su equipo como sea.

Tanto el letrado como Barby Franco resaltaron la pronta atención que recibieron por parte del personal de salud, como así también la asistencia y la contención a la modelo tras el impacto emocional de la caída. Por su parte, a Sarah Burlando se la podía ver en perfecto estado disfrutando de su mamadera en el regazo de su mamá, dejando en claro que todo se trató de un gran susto que no pasó a mayores.

NB