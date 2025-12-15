El increíble look de Sarah Burlando en su cumple de 3 años: vestido blanco, moños XL y estilo de princesa

Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, cumplió tres años, y el festejo tuvo lugar este lunes 15 de diciembre. Con una fiesta pensada hasta en el más mínimo detalle, la pequeña fue la gran protagonista de una jornada cargada de alegría, ternura y momentos especiales compartidos en familia.

Desde hace semanas, Barby Franco fue mostrando algunos adelantos de lo que tenía en mente para celebrar este momento tan esperado. La ambientación, los colores y cada elección estuvieron pensadas para que la pequeña Sarah Burlando disfrutara de su día rodeada de juegos y sonrisas.

Sarah Burlando en su cumpleaños número 3

El look de Sarah Burlando en su cumpleaños número tres

El look de Sarah Burlando estuvo a la altura de lo que se aguardaba. La pequeña lució un vestido blanco simple y encantador, ideal para una celebración tan especial. Lejos de verse rígido o solemne, el diseño acompañó su edad y su energía, con una impronta dulce y luminosa que combinó a la perfección con el clima festivo del cumpleaños.

El vestido tenía una silueta cómoda, con falda amplia que le permitió moverse con libertad durante toda la fiesta. El detalle que más llamó la atención fue el gran lazo en la espalda, un guiño tierno y protagonista que sumó encanto sin restarle frescura al conjunto.

La elección del blanco, junto con los moños en el cabello, terminó de construir una imagen delicada y armoniosa, pensada para una niña que fue el centro de todas las miradas sin dejar de verse natural. Un look que acompañó el festejo con simpleza, dulzura y ese aire mágico que tienen los cumpleaños infantiles.

Una fiesta con dos cambios de look

Como toda gran protagonista, Sarah Burlando también tuvo un segundo cambio de look durante su festejo. Esta vez, la propuesta fue más moderna y relajada, pero manteniendo la paleta clara que atravesó toda la celebración. El vestido, de silueta más corta y simple, sumó un detalle de tul en la parte inferior que le dio movimiento y un aire divertido.

El peinado prolijo con moños blancos acompañó el conjunto sin robarle protagonismo, mientras que el calzado delicado terminó de completar un estilismo cómodo y acorde a la ocasión. Así, Sarah Burlando volvió a sorprender con un look pensado para seguir disfrutando de la fiesta, jugar y celebrar rodeada de su familia y amigos.