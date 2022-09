Este fin de semana Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al compartir la triste noticia de que se separó de Mauro Icardi. Entre tantas idas y vueltas, luego del escándalo del Wanda Gate que puso a todo un país en vilo, la mediática sigue dando de qué hablar y el jugador del Galatasaray de Turquía la expuso en sus redes sociales. Si bien los borró, la cuenta de Instagram @gossipeame llegó a capturar el momento.

Mauro Icardi publicó los chats privados con Wanda Nara y luego los borró

Esta mañana, Mauro Icardi sorprendió al publicar distintas historias en Instagram, con imágenes del chat con Wanda Nara. En las fotos se ve cómo Wanda es quien dejó varias llamadas perdidas y mensajes diciendo: “Estas. Te estoy llamando. Toy subiendo al avión mañana tengo fotos en Uruguay. Me podés responder?”.

Luego en las otras imágenes se ve cómo Wanda sigue insistiendo para contactarse con el jugador del Galatasaray de Turquía, diciendo: “Contestas?. O cuando me preguntes. Seré igual. Por q en vez de dormir c el nene. Te vas por ahí”. Ante los reiterados mensajes, Icardi le respondió: “Estoy solo, no tengo porque darte explicaciones. Me dejaste vos. Ahora me queres manejar la vida de separado tambien?”.

“Porque sos mentiroso. De casado y de soltero” le respondió Wanda y Mauro contestó: “Somos iguales”. “No me queres decir ok peor para vos” aseguró Nara e Icardi remató diciendo “Qué tóxica!!”.

“Porque sos un zorro. Me voy a dormir no queres decirme donde estás, vos sabrás” escribió finalmente Wanda Nara. Minutos después, Mauro Icardi compartió una foto de la videollamada junto a su ex y escribió: “Te amo toxi” junto a un emoji.

Finalmente, el jugador del Galatasaray eliminó todas las historias de Instagram, compartió una foto donde se lo ve haciendo un gesto de beso con la mano y etiquetó a Wanda Nara.

Wanda Nara y L-Gante participaron de un vivo de Instagram e hicieron enojar a Tamara Báez:

Hace algunas semanas comenzó a circular el rumor de romance entre Wanda Nara y L-Gante. Luego de que la mediática confirmara su separación con Mauro Icardi, compartió un video en redes sociales haciendo una producción de fotos junto al intérprete de 420. Este sábado, la rubia participó de un vivo de Instagram junto al artista e hizo enfurecer a Tamara Báez.

Todo comenzó cuando Kennys Palacios inició un vivo en Instagram junto a Wanda. El estilista y la rubia decidieron sumar a L-Gante en la llamada, y lograron hacer temblar las redes sociales.

Elián Ángel Valenzuela se sumó a la llamada e invitó a Wanda Nara a hacer una canción junto a él. La mediática aprovechó la oportunidad para comentar que “la única forma de que lo haga es que la canción la identifique”.

L-Gante preguntó de qué debería ser la canción y Nara aseguró “sobre nuestra amistad”. Luego, empezaron a preguntarse cómo debería llamarse esta nueva canción y Wanda dijo: “No sé, vos tenes que elegir el nombre”.

Ante los dichos de la rubia, el padre de Jamaica se puso nervioso y explicó que “se iba antes de que prendan fuego a un pibe en vivo” (haciendo referencia a él). En ese momento la hermana de Zaira Nara empezó a reírse y Tamara Báez, que se encontraba viendo el vivo de Instagram, publicó un fuerte comentario.

“Que buena onda Wanda. Esas señas que hiciste te acordás que te la hacían a vos por la china? CARA DURA NI RESPETO” comentó Báez en el vivo de Instagram. Y luego agregó: "No aclares Kennys que oscurece".

En ese momento Wanda no estaba frente a cámara, pero sí leyó los mensajes. Junto a su amigo Kennys Palacios decidieron cortar la llamada.

