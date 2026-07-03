Mauro Icardi redobló la apuesta y acusó a Diego Latorre de infiel: “Las pruebas son reales, no editadas”

La disputa entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo. Después de varios cruces públicos por las versiones que rodean la relación del futbolista con la China Suárez, el delantero decidió responder una vez más a la conductora con un duro mensaje publicado en sus redes sociales.

Yanina Latorre y Mauro Icardi

Lejos de bajar el tono de la discusión, Mauro Icardi redobló la apuesta y apuntó directamente contra Diego Latorre. En un descargo compartido en sus historias de Instagram, el deportista lanzó fuertes acusaciones contra el exfutbolista y aseguró que cuenta con pruebas que, según afirmó, comprometerían a la familia de la panelista.

El duro descargo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre

Mauro Icardi comenzó respondiendo a las declaraciones que Yanina Latorre realizó en los últimos días sobre su relación con la China Suárez. Con un tono irónico, el delantero escribió: "¿Qué pasó, Aruzza? ¿Andás nerviosa?". A continuación, recordó que la conductora había asegurado tiempo atrás que tanto él como la actriz "ya no vendían", y cuestionó la cantidad de espacio que, según él, les dedicó en los medios.

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre

"Recuerdo tus dichos que eran algo así como: 'La gente se aburrió y ya no venden'. Pero, ¿cómo que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en Instagram y 200 comentarios en X?", expresó. Sin embargo, el mensaje fue escalando rápidamente. Mauro Icardi sostuvo que también cuenta con información sobre la vida privada de Diego Latorre y lanzó una frase que encendió la polémica: "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas”, sentenció.

La amenaza de Mauro Icardi a Yanina Latorre

Mauro Icardi continuó su descargo asegurando que las supuestas pruebas que dice tener son auténticas y aprovechó para volver a descalificar a Yanina Latorre con insultos: "Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada", escribió, antes de agregar otra frase provocadora: "Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami solo come mejor", señaló.

Yanina Latorre y Diego Latorre

Pese a la dureza de sus declaraciones, Mauro Icardi afirmó que no difundirá el material al que hizo referencia, asomando el hecho de que tomó esa decisión por consideración hacia Diego Latorre y sus hijos. No obstante, cerró su publicación con una advertencia dirigida a la conductora que terminó de elevar la tensión del enfrentamiento. "A vos te voy a hundir. Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente", concluyó, dejando abierta la posibilidad de que el conflicto continúe escalando en los próximos días.