El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Mauro Icardi escaló un nuevo capítulo. Luego de que el futbolista la tratara de "cornuda" en sus historias de Instagram, en medio de los rumores de crisis con la China Suárez, la conductora de Sálvese quien pueda le respondió con un durísimo descargo al aire de América TV, donde repasó distintos episodios de la vida del delantero y cuestionó tanto su carrera como sus actitudes personales.

Yanina Latorre fulminó a Mauro Icardi tras el posteo en el que la mostró disfrazada de payaso: "Sos un pobre tipo"

Todo comenzó después de que Mauro Icardi compartiera una foto de la periodista disfrazada de payaso y escribiera: "Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda", en referencia a Yanina Latorre.

Yanina Latorre

Lejos de dejar pasar la provocación, la conductora apuntó directamente contra el futbolista. "Es la segunda vez que me tratás de cornuda. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo y por lo que ninguna mujer tiene la culpa, antes que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", lanzó.

Durante su descargo, la expanelista de LAM recordó la relación que el delantero mantuvo con Maxi López antes de iniciar su romance con Wanda Nara y cuestionó la manera en la que se desarrolló ese vínculo. "Tenías un amigo que te abría las puertas de su casa y terminaste casándote con su mujer. A Maxi le llevó años reconstruir el vínculo con sus hijos", sostuvo.

Yanina Latorre también hizo referencia a las infidelidades que atravesó el matrimonio entre Wanda e Icardi y marcó diferencias con su propia historia personal. "Yo perdoné un cuerno, pero no hice papelones, no publiqué chats ni expuse a mi familia. Siempre traté todo puertas adentro", expresó.

Los posteos de Mauro Icardi contra Yanina Latorre

En otro tramo de su descargo, la líder de SQP criticó con dureza la exposición que el delantero hace en redes sociales y cuestionó algunas de sus conductas fuera del fútbol. "¿No te avergüenza salir a cazar animales, grabarlo y mostrarlo? Sos un pobre tipo, digno de lástima", afirmó.

Además, disparó contra el presente profesional del delantero, cuyo futuro deportivo continúa siendo tema de debate. "Todos los jugadores están entrenando, concentrados o de vacaciones con sus familias. Entrás a tu Instagram y lo único que hay es una foto mía tratándome de cornuda. Buscate un trabajo", disparó.

Sobre el final de su editorial, Yanina Latorre volvió a insistir en que las críticas de Icardi responden a la información que ella brinda sobre el llamado Wandagate. "No me ocupo de tu vida; me ocupo de la data. Lo divertido es el Wandagate, no el Maurogate. Vos terminaste siendo el exmarido de Wanda", concluyó, antes de anticipar que esperaba una nueva reacción del futbolista.

La dura respuesta de Mauro Icardi contra Yanina Latorre

Minutos después del descargo televisivo, Mauro Icardi volvió a utilizar sus historias de Instagram para redoblar la apuesta. Además de compartir una placa con las estadísticas de toda su carrera futbolística, acompañada por un mensaje contra la periodista, publicó un video del momento en que se conoció la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

En esas imágenes, Yanina Latorre hablaba del difícil momento personal que atravesaba, un archivo que el delantero decidió reflotar en medio del nuevo cruce mediático, dejando en claro que la disputa entre ambos está lejos de terminar.