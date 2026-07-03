Quién es Franco Deambrosi, el hombre que señaló Yaninta Latorre como tercero en discordia entre la China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi vuelven a estar en el foco de atención. La pareja enfrentó rumores de separación con un particular video en redes socaies, luego que la joven Ekaterina Ojeda fuera señalada como la persona que el jugador quiso conquistar en un boluche de Buenos Aires. Pese a que se mostraron más unidos, otra vez quedaron en el ojo de la tormenta, luego que Yanina Latorre ponga el foco en el nombre de Franco Deambrosi entre los enamorados.

Yanina Latorre reveló el rostro de Franco Deambrosi, la nueva conquista de la China Suaréz

Desde que la China Suárez y Mauro Icardi pisaron suelo argentino, los rumores de inestabilidad en su noviazgo no pararon ni un segundo. Primero salió el nombre de Ekaterina y un presunto coqueteo con Icardi y ahora, se sumó otro presunto tercero en discordia Franco Deambrosi, relacionado con la ex Casi Ángeles.

La China Suárez y Mauro Icardi//Instagram

La noticia fue dada por Yanina Latorre en sus historias de Instagram, tras un cruce mediático con el delantero del Galatasaray, quien la trató de payasa y cornuda. La conductora de SQP (América) redobló la apuesta y publicó una fotografía de un joven morocho y guapo y dio a entender que se estaría vinculando con la China Suárez.

“Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos”, escribió Yanina en una de sus historias de Instagram, junto a una foto del supuesto tercero en discordia en la relación de Eugenia Suárez y Mauro Icardi. Asimismo, la expanelista de LAM aseguró que tiene pruebas que sostienen la información. “Cuando tengo fotos también tengo chat y pruebas. Besis”, precisó.

Publicación de Yanina Latorre mostrando a Franco Deambrosi//Instagram

De inmediato las redes sociales, se llenaron de comentarios picantes para el exmardio de Wanda Nara. "Icardi acá tenés tus cuernos y vos riéndote de Yanina jajaja", "De paso come lindo la China", fueron algunos de los comentarios de los usuarios que quedaron en shock con la noticia.

Franco Deambrosi, herencia automovilística

Franco Deambrosi quedó en la boca de todos tras la publicación de Yanina Latorre en su red social. De inmediato circuló quien sería el morocho apuntado como la nueva conquista de la actriz. Según se pudo saber por sus publicaciones en redes sociales, el caballero tiene 26 años y es piloto de turismo carretera.

En el 2019 debutó como corredor de autos en TC pistas Mouras manejando un Dodge del equipo Alifraco Sport. En el 2020 cazó el volante a bordo de un Ford del DON Racing consiguiendo destacarse entre los demás deportista y quedando número uno en el podio en TC pistas Mouras.

Franco Deambrosi, la supuesta nueva conquista de la China Suárez//Instagram

En el 2024 compitió en una Toyota Hilux del Giavedoni Sport., obteniendo quedando cuarto en la primera fecha de la competencia y quinto en la segunda. “Franco Deambrosi es piloto de TC Pista, corre con el Chevrolet del Azar Motorsports y pertenece a una de las familias con más peso histórico dentro del automovilismo argentino", circuló en X.

El presunto tercero en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez, viene del linaje fierrero y es la tercera generación de pilotos de una familia dedicada al deporte automovilístico. Su papá es Juan Manuel Gianni Deambrosi, expiloto y dirigente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), su abuelo paterno es Juan Carlos Deambrosi, expiloto del TC y presidente del ACTC, su abuelo materno es Oscar “El Puma” Aventi, expiloto y expresidente del ACTC y su tío, Diego Deambrosi es actual piloto y dirigente de la ACTC.