Maxi López y Daniela Christiansson mostraron el rincón beauty de su hija Elle: escritorio nórdico, flores y colores pasteles

Maxi López y Daniela Christiansson disfrutan de vivir nuevamente juntos, pero esta vez en Argentina. En las últimas horas, el exfutbolista compartió con sus seguidores el rincón beauty que armó junto a su esposa para su hija Elle con muebles de líneas simples, detalles románticos y accesorios infantiles.

Así es el rincón beauty de la hija de Maxi López y Daniela Christiansson: los detalles de su decoración

Maxi López mostró un rincón especial que armó junto a Daniela Christiansson para su hija Elle, de 3 años. Se trata de un rincón beauty, que combina funcionalidad, dulzura y una estética nórdica, y fue pensado para que la pequeña tenga su propio lugar de juego y pueda disfrutar de un ambiente diseñado especialmente para ella.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Maxi López dejó ver el espacio de belleza que armó en su nueva casa de Argentina, donde ahora vive con su pareja y sus pequeños. La propuesta se destaca por una decoración infantil delicada, en la que predominan la madera natural, el blanco y el rosa pastel.

Maxi López y Daniela Christiansson mostraron el rincón beauty de su hija Elle

Uno de los grandes protagonistas es el espejo circular ubicado en el centro del tocador, rodeado por un marco blanco con forma de flor y luces integradas. Este detalle, inspirado en los clásicos espejos de maquillaje de estilo Hollywood, aporta una iluminación suave y convierte al mueble en el punto focal de todo el espacio.

Debajo, el escritorio de madera clara cuenta con un cajón frontal que permite guardar pequeños objetos y mantener el orden. Sus patas en rosa suave generan un contraste sutil con el tono natural de la madera y refuerzan la paleta cromática elegida para la habitación.

Maxi López y Daniela Christiansson mostraron el rincón beauty de su hija Elle

El conjunto se completa con una banqueta a juego, que tiene un asiento circular rosa y patas de madera ligeramente inclinadas, una característica propia del diseño escandinavo. A un costado, un pequeño organizador de madera clara suma espacio de guardado y se distingue por sus bordes ondulados en rosa, un detalle decorativo que acompaña el estilo delicado del mobiliario.

Sobre la superficie del tocador también se pueden ver pequeños frascos, accesorios para el cabello y otros objetos de juego que convierten este rincón en un espacio pensado para la imaginación y la diversión. Lejos de ser un simple elemento decorativo, el mueble funciona como un lugar propio para que Elle pueda jugar y explorar a través de actividades cotidianas.

Maxi López y Daniela Christiansson mostraron el rincón beauty de su hija Elle

De esta manera, Maxi López y Daniela Christiansson mostraron el rincón beauty de su hija Elle y cosecharon una lluvia de "likes" en las redes sociales. Este sitio se caracteriza por su estilo nórdico y por estar ambientado con un escritorio de madera y un tocador con forma de flor en colores pasteles.

La nueva habitación de Elle y Lando, los hijos de Maxi López: decoración infantil con inspiración Montessori

La habitación de Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson, también se destaca por una propuesta de interiorismo que prioriza los tonos cálidos, los materiales naturales y la funcionalidad. En su nuevo hogar en Argentina, la pareja apostó por una decoración infantil que combina muebles de madera, espacios despejados y elementos pensados para acompañar el crecimiento de los pequeños.

La inspiración Montessori aparece en la elección de mobiliario accesible y en la organización de los ambientes, con camas bajas y sectores destinados a los juguetes, los libros y las actividades recreativas. Este enfoque busca favorecer la autonomía infantil y permitir que los chicos puedan desenvolverse con mayor libertad dentro de su habitación.