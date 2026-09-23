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“Argentina, allá vamos”: la mudanza de Maxi López y Daniela Christiansson

La mujer de Maxi Lopez contó cómo vive este nuevo capítulo familiar junto a sus hijos Elle y Lando.

La mudanza de Maxi López y Daniela Christiansson
Maxi López y Daniela Christiansson junto a sus hijos | CARAS

A días de iniciar su vida en Argentina, Daniela Christiansson se sinceró respecto a la decisión de instalarse en el país junto a Maxi López, padre de sus pequeños hijos Elle y Lando. “Hoy se cumple exactamente un año desde que te fuiste a Argentina para empezar a trabajar allá y para acompañar a Valu durante su operación. Se suponía que iban a ser tres semanas”, aseguró la modelo sueca.

La emoción de Daniela Christiansson por su mudanza a la Argentina

“Muchas veces pienso en el momento en que me contaste sobre esta aventura de MasterChef y me preguntaste si estaba de acuerdo con que fueras (...) Y, mirando todo lo que vino después, es increíble pensar cómo esa decisión abrió puertas que jamás hubiéramos imaginado y fue dando forma, poco a poco, a una vida completamente nueva para nuestra familia”, continuó Christiansson en su perfil de Instagram.

La mudanza de Maxi López y Daniela Christiansson
Maxi López y Daniela Christiansson.

“Qué increíble coincidencia, sin haberlo planeado, exactamente un año después de aquel día, estamos embalando nuestra vida para empezar este nuevo capítulo en Argentina”, concluyó con emoción y expectativa Daniela Christiansson, quien sumó a su mascota y expresó: “Los chicos, Kika, toda nuestra vida… empezando juntos este nuevo capítulo. Argentina, allá vamos”.

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