“Argentina, allá vamos”: la mudanza de Maxi López y Daniela Christiansson

A días de iniciar su vida en Argentina, Daniela Christiansson se sinceró respecto a la decisión de instalarse en el país junto a Maxi López, padre de sus pequeños hijos Elle y Lando. “Hoy se cumple exactamente un año desde que te fuiste a Argentina para empezar a trabajar allá y para acompañar a Valu durante su operación. Se suponía que iban a ser tres semanas”, aseguró la modelo sueca.
La emoción de Daniela Christiansson por su mudanza a la Argentina
“Muchas veces pienso en el momento en que me contaste sobre esta aventura de MasterChef y me preguntaste si estaba de acuerdo con que fueras (...) Y, mirando todo lo que vino después, es increíble pensar cómo esa decisión abrió puertas que jamás hubiéramos imaginado y fue dando forma, poco a poco, a una vida completamente nueva para nuestra familia”, continuó Christiansson en su perfil de Instagram.
“Qué increíble coincidencia, sin haberlo planeado, exactamente un año después de aquel día, estamos embalando nuestra vida para empezar este nuevo capítulo en Argentina”, concluyó con emoción y expectativa Daniela Christiansson, quien sumó a su mascota y expresó: “Los chicos, Kika, toda nuestra vida… empezando juntos este nuevo capítulo. Argentina, allá vamos”.