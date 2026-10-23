Entramos a la nueva habitación de Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson: muebles a medida y juguetes Montessori

La nueva habitación de Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson, se destaca por una decoración infantil en tonos cálidos y un mobiliario inspirado en el método Montessori. La propuesta combina camas bajas, muebles de madera natural y espacios organizados para que los niños puedan acceder a sus juguetes, libros y elementos de juego con mayor libertad.

La nueva habitación de Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson

El dormitorio reúne diferentes sectores destinados al descanso, la lectura y el juego, con diseños que combinan funcionalidad y detalles lúdicos. Desde dos camas con formas de casita y automóvil hasta una cocinita, un mercado infantil y bibliotecas a su altura, cada rincón sigue una misma línea estética, con madera clara, textiles suaves y acentos en tonos pastel.

Así son las camas de Elle y Lando

Uno de los elementos principales del dormitorio son las dos camas, que presentan diseños distintos y mantienen una misma línea decorativa. La de Elle está ubicada junto a la ventana y tiene una estructura de madera clara con forma de casita. Sus listones dibujan un techo a dos aguas, mientras que la estructura baja permite que los niños puedan subir y bajar con mayor facilidad, una característica asociada con las camas de inspiración Montessori.

Así son las camas de Elle y Lando

Por otro lado, la cama de Lando tiene forma de automóvil con ruedas decorativas. En este caso, los textiles combinan blanco y verde, con estampados vegetales, una manta verde oliva y un peluche de león. Así, las dos camas incorporan propuestas diferentes sin perder la armonía visual del ambiente.

El espacio de juego y lectura de Elle y Lando

El dormitorio de Elle y Lando también cuenta con distintos muebles que invitan a los niños a desarrollar juegos de imitación, explorar sus libros y juguetes. Entre ellos se encuentra una cocinita de madera que reproduce elementos de una cocina convencional, como una mesada con perillas, una bacha metálica, un grifo de madera y un horno con una pequeña puerta. A su lado, un mercado infantil recrea un pequeño puesto de frutas y verduras, con cajones y estantes donde se distribuyen alimentos de juguete, como zanahorias, bananas, manzanas y limones.

Así son las camas de Elle y Lando

La habitación también tiene una biblioteca baja y abierta mantiene los libros a la vista. En los compartimentos inferiores se guardan peluches y juguetes de colores pastel. En el centro de la habitación, una mesa circular de madera clara y dos sillas con respaldos decorados con pequeñas estrellas forman otro sector para dibujar, leer o jugar.

El rincón especial de Elle

Entre los espacios del dormitorio también se destaca un rincón personal para Elle, compuesto por un pequeño tocador con un espejo enmarcado por una figura de flor. El mueble tiene una superficie amplia y un compartimento abierto debajo, mientras que un taburete redondo completa el conjunto. La decoración general se completa con láminas ilustradas de flores, conejos y dinosaurios, estantes flotantes, una planta de hojas colgantes y cortinas claras que acompañan la entrada de luz natural.

El rincón especial de Elle

La madera clara funciona como hilo conductor de todo el dormitorio de Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson, desde las camas hasta las bibliotecas, la cocinita, el mercado y el tocador. Los tonos beige, blanco, crema y marrón suave se combinan con acentos en rosa empolvado, verde oliva y otros colores pastel, mientras que el piso de madera en color miel y las alfombras de fibras naturales aportan continuidad visual. El resultado es un ambiente que reúne distintos espacios para dormir, leer y jugar, con muebles accesibles y detalles infantiles que mantienen una misma identidad decorativa.