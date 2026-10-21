La congoja de Maxi López al recordar la muerte de su padre a sus 12 años: “Lo único que importa es la familia”

Maxi López protagonizó un momento emotivo al recordar a su padre durante una entrevista para Decime la verdad, el ciclo de Infobae Studio conducido por Rodolfo D’Onofrio y Fernando Marín. En una charla en la que repasó distintos momentos de su vida, el exfutbolista se detuvo en un recuerdo de su infancia que todavía conserva con especial cariño: la primera camiseta de River que recibió y la reacción de su papá al verlo cumplir uno de sus sueños.

Maxi López

A partir de esa anécdota, el exdeportista habló de la pérdida que atravesó cuando tenía apenas 12 años y de cómo aquel episodio modificó su relación con el fútbol. Conmovido por las preguntas de D’Onofrio, también se permitió mirar hacia atrás y pensar en todo lo que le hubiera gustado compartir con su padre, desde su recorrido profesional hasta la familia que formó con el paso de los años.

Así vivió Maxi López la muerte de su padre cuando tenía 12 años

Al recordar su infancia, Maxi López contó que su padre era hincha de Boca, mientras que él había comenzado a jugar al fútbol en Estrella Maldonado, un club que funcionaba como semillero de River. En ese contexto recibió la primera camiseta del Millonario, una imagen que todavía conserva en su memoria por la reacción que tuvo su papá al verlo tan feliz.

“Me acuerdo cuando le dieron la primera camiseta de River, ¿te acordás? ¿Con el leoncito?”, recordó. Luego, reconstruyó la escena que lo marcó: “No me olvido más la cara de él cuando agarra la remera de River y me dice: ‘Sos feliz’, y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja”. El exparticipante de MasterChef Celebrity tenía alrededor de diez u once años y, según explicó, le gustaría poder volver a ese instante. Su papá murió cuando él tenía 12 años y la pérdida tuvo un impacto profundo en su vida, lo que tuvo repercusiones en su vínculo con el fútbol: “Yo siempre fui rebelde, siempre fui medio rebelde, pero en ese momento me pegó mal y dije: ‘No quiero jugar más al fútbol’”, reconoció.

La emoción de Maxi López al contar qué le diría a su papá

Durante la conversación, Rodolfo D’Onofrio le hizo una pregunta que llevó a Maxi López a quebrarse: qué le diría a su padre si pudiera escucharlo desde el lugar en el que estuviera. La respuesta del exfutbolista llegó entre lágrimas y estuvo relacionada con todo lo que consiguió después de aquella pérdida.

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“Que lo logré, que pude ayudar a mi familia... Que formé mi familia...”, expresó, emocionado. En ese momento, también reconoció cuánto le hubiera gustado que su padre pudiera acompañarlo durante las distintas etapas de su carrera y conocer a sus hijos. Su emoción estuvo atravesada por ese deseo de compartir con él los logros y los momentos familiares que llegaron con el tiempo.

El vínculo de Maxi López con sus hijos y el futbol

La historia de Maxi López con River Plate también continúa a través de sus hijos. Durante la entrevista, el exfutbolista contó que su hijo mayor juega en el Millonario, mientras que los otros dos practican fútbol en Excursionistas, un club ligado al barrio. De esta manera, su pasión por el deporte sigue presente en la vida familiar, aunque cada uno de sus hijos construye su propio camino.

Maxi López, exjugador de River Plate

Hoy, al mirar su propia historia y pensar en sus hijos, también recuerda cuánto le hubiera gustado que su papá pudiera acompañarlo en ese recorrido y conocer a sus nietos. “Hoy mis hijos pueden ver a mi vieja, y mi vieja puede ver a mis hijos. Eso es lo único que importa hoy”, expresó conmovido. Después de recordar la ausencia que marcó su infancia, Maxi López encontró en su propia familia una de las razones más importantes para valorar todo lo que construyó.