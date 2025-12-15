Máximo Menem se sinceró sobre su padre, Carlos Menem: "Agradezco que se haya ido"

En un gesto cargado de franqueza, Máximo Menem Bolocco, hijo del expresidente Carlos Menem y de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, volvió a hablar públicamente sobre la partida de su padre. A más de cuatro años de su fallecimiento, el joven abordó con honestidad cómo vivió los últimos días de quien fuera una figura clave en la política argentina, y cómo ese proceso impactó en su vida personal.

La reflexión de Máximo Menem sobre los últimos años de su padre

Durante una entrevista para el programa chileno Sin Editar, conducido por Pamela Díaz, Máximo no esquivó palabras al recordar el final de la vida de Carlos Menem, quien murió en febrero de 2021 a los 90 años tras una prolongada internación por complicaciones de salud. “Agradezco que él se haya ido, porque estaba muy enfermo”, aseguró el joven, dejando ver que, más allá del dolor de la pérdida, vivió con preocupación el deterioro físico y emocional que su padre enfrentó en sus últimos tiempos.

Cecilia Bolocco y Máximo Menem Bolocco

Con tono reflexivo, describió que lo veía acompañado de personas que “no le sumaban mucho”, y que el deterioro de la salud lo había llevado a una etapa de cansancio y monotonía que resultaba difícil de sobrellevar. “Estaba como encarcelado… pobrecito”, mencionó, en una frase que sorprendió por su crudeza y honestidad.

Cómo vivió la ausencia y qué cambió para Máximo Menem

Más allá de la enfermedad y del ambiente que rodeaba a Menem en sus últimos días, el joven también se refirió al impacto que tuvo en sus vínculos familiares. En el video que compartieron en Lape Club Social, se puede ver cómo comentó que, con el paso del tiempo, sintió que la comunicación con algunos de sus parientes le hacía daño, y que la ausencia de esas tensiones le permitió encontrar una forma distinta de sentirse acompañado. “Desde que él se fue… me siento acompañado por él de otra manera”, expresó, marcando una diferencia entre el recuerdo afectivo y las relaciones que lo agotaban anteriormente.

Aunque las declaraciones de Máximo reavivaron el interés mediático sobre la figura del exmandatario y los últimos años de su vida, lo cierto es que el joven se mostró sincero, sin eufemismos ni vueltas, sobre una vivencia que combina agradecimiento, nostalgia y honestidad. Hoy, a sus 22 años, el hijo del expresidente transita su propio camino lejos de los focos políticos, con estudios y proyectos personales, pero con una mirada clara sobre lo que significó para él la partida de un padre que, incluso en sus últimos días, fue figura pública.