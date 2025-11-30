La dura enfermedad que vuelve a golpear a la familia de Cecilia Bolocco y Máximo Menem: “Un periodo complejo. Súper difícil”

Pese a que Cecilia Bolocco y Máximo Menem viven desde hace años en Chile, la prensa argentina sigue de cerca las novedades que envuelven tanto a la ex Miss Universo como al hijo más chico del fallecido expresidente argentino Carlos Menem y a su familia. Es por ello que, en las últimas horas, trascendió una información que conmocionó a toda la audiencia tras revelar el crítico estado de salud de Rose Marie Fonck, madre y abuela de la dupla antes mencionada.

Los detalles de la terrible enfermedad de la madre de Cecilia Bolocco

En Chile, el apellido Bolocco es sumamente reconocido y popular no sólo por Cecilia Bolocco quien realizó una exitosa carrera en el ámbito de la moda y la belleza internacional, como así también por Diana, su hermana menor quien se desempeña como presentadora en uno de los canales más prestigiosos del país vecino. En este marco, en un mano a mano que tuvo con el periodista chileno Francisco Ruiz de Gamboa, en el backstage de Fiebre de Baile, habló del estado de salud de su madre, quien se encuentra atravesando un cáncer invasivo. "Está pasando por un periodo complejo, sí...", comenzó diciendo visiblemente emocionada.

Cecilia Bolocco junto a su madre y su hermana Diana | Instagram

Asimismo, la tía de Máximo Menem afirmó: "Ha sido duro, ha sido super difícil, mi mamá está luchando con un cáncer hace muchos años y mi mamá es grande, cumplió 90 años ayer, está delicada de salud”. Como un notable gesto de empatía, el entrevistador la abrazó con sinceridad diciéndole que él la entendía más que nadie porque su mamá también batalló contra ese pronóstico médico.

La dura confesión de Cecilia Bolocco

Hace unos días, la propia Cecilia Bolocco abría su corazón en plena transmisión oficial del París Parade 2025, por Canal 13 (medio local chileno) al hacer referencia a la situación crítica que estaba afrontando la matriarca: “Con la sensación de que quiero correr a los brazos de mi mamá, que hoy cumple 90 años. No ha estado muy bien de salud estos últimos días, así es que estoy un poco sensible”.

Desde 2022, Rose Marie Fonck mantiene una larga batalla contra el cáncer, enfermedad que en los últimos meses la dejó con un visible deterioro físico. Cabe destacar que su historial médico está atravesado por reiterados diagnósticos referido a tumoraciones.

Cecilia Bolocco, Máximo Menem Bolocco | Instagram

Por su parte, a diferencia de Cecilia Bolocco y su hermana Diana, Máximo Menem -quien también padeció cáncer a causa de un tumor cerebral cuando tenía tan sólo 15 años y se desenvuelve como vocero juvenil de la Fundación CARE- no se refirió hasta el momento acerca de su abuela materna. Sin embargo, a juzgar por los posteos y las imágenes cómplices que comparte en su cuenta personal de Instagram- se estima que está más unido que nunca a su madre siendo su sostén en estas adversidades que se le presentan en la vida.

NB