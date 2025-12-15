Rufina Cabré volvió a Turquía y apostó a un radical cambio de look con un curtain bangs

Luego de una extensa estadía en la Argentina, con motivo del casamiento de su padre, Nicolás Cabré, y Rocío Pardo, Rufina Cabré regresó a su nuevo hogar en Turquía junto a su madre, la China Suárez. Fue la propia actriz quien compartió algunas postales del esperado momento al tener a sus tres hijos juntos, y una de estas imágenes no pasó desapercibida al dejar en evidencia que la primogénita de la ex Casi Ángeles apostó a un cambio de look.

Rufina Cabré y su nuevo look

Rufina Cabré tiene 12 años y ya cuenta con una gran fama, debido a ser la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez. Aunque sus padres mantuvieron a la pequeña lejos de las cámaras y decidieron no mostrar su rostro durante su primera niñez, ahora es la niña quien protagoniza diversos clips con sus padres por lo que su figura tomó una gran relevancia en redes sociales.

Ahora, la joven se volvió viral luego que su madre compartiera una serie de imágenes y en una de ellas se puede ver la nueva elección que hizo la joven. Es que Rufina regresó a Turquía luego de celebrar la boda de su padre en Córdoba y ser parte de este importante paso que dio junto a Rocío Pardo, y tras este importante evento decidió hacer un cambio de look acompañada por su madre.

Tal como se la pudo ver en el casamiento de su padre, la niña tenía su cabellera larga con un corte recto, pero esa imagen ya quedó atrás. Rufina apostó por una de las tendencias de las temporadas: flequillo con desmechado en los largos. En la imagen se la ve frente al espejo, mostrando un perfil en el que claramente se ve su nuevo look, protagonizado por un curtain bangs, un flequillo bajo el concepto de cortina al ser largo con un imponente caída sobre el rostro, por debajo de los ojos.

En cuando al resto de cabello, sigue luciéndolo largo, pero en esta ocasión optó por un corte en capas largas desfiladas, lo que genera una caída liviana y genera ondas naturales. El renovado y fresco look llamó la atención de muchos seguidores de la actriz ya que encontraron un gran parecido entre madre e hija, con este corte que supo lucir la ex Casi Ángeles.

Lo cierto es que en esta ocasión, Rufina Cabré se llevó todos los halagos por su nuevo look y se mostró lista para comenzar una nueva etapa en su vida con la vuelta a clases.