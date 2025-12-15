A punto de convertirse en padres, Julián Álvarez y Emilia Ferrero enternecieron con un book de fotos

Julián Álvarez y Emilia Ferraro están en la dulce espera, a solo semanas de convertirse en papás. En sus cuentas de Instagram, compartieron todo el proceso que vivieron en este último tiempo, y ahora decidieron celebrar la futura llegada de su bebé. Para la ocasión, el futbolista compartió un tierno book de fotos que hizo con su novia y su perro, y enterneció a sus seguidores, quienes los acompañan desde el primer momento en esta ocasión tan especial.

En junio del 2025, Julián Álvarez y Emilia Ferraro generaron emoción en sus seguidores y en los medios de comunicación, cuando anunciaron que estaban en la dulce espera. Con una sesión de fotos junto a la radiografía, lo postearon en las redes sociales, luego de que se confirmara en una entrevista por filtración. En los siguientes meses, la pareja no dudó en compartir el proceso que vivieron, desde la adaptación de su casa hasta las rutinas que realizan y los anuncios de su bebé.

En las últimas horas, Julián Álvarez enterneció a todos con una tierna sesión de fotos que realizó junto a Emilia y a su perro, Tarzan, donde celebraron las últimas semanas del embarazo, y expresaron su emoción por conocer al niño. "Ya falta poco para el debut de Amadeo en este gran equipo. Te esperamos con mucho amor", escribió. En las mismas, destacaban la pancita de Ferraro, al igual que los colores neutros y calmos para expresar su tranquilidad por la llegada del bebé. Los comentarios no tardaron en aparecer, al igual que la ternura de sus seguidores.

Tarzan, el "hermanito mayor" que acompaña a la pareja

Si hay un integrante en la familia de Julián Álvarez y Emilia Ferraro que siempre acompaña a la pareja, ese es Tarzan. En noviembre del 2024, el campeón del mundo y la influencer adoptaron a un perro de raza samoyedo, color blanco, que enamoró a todos los amantes de las mascotas. Este can se volvió el "hermanito mayor" de Amadeo, el bebé que ellos esperan, y aparece en todos los posteos y momentos importantes, acompañándolos en este proceso.

Es por eso que Tarzan no podía faltar en el book de fotos, en celebración de la pronta llegada del niño. Julián Álvarez y Emilia Ferraro se volvieron tendencia en las redes sociales, tras compartir una sesión donde celebraban el final de este proceso tierno y emotivo para ambos. Dentro de unas semanas, la familia se agrandará con el nacimiento de Amadeo, su primer hijo juntos, y no tardaron en recibir las felicitaciones y emoción de sus seguidores de Instagram.

