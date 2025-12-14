Los mejores looks de los Martín Fierro a los canales de Streaming: De Julieta Poggio y Sofía Gonet a Nazarena Vélez y Barbie Pucheta

Este domingo 14 de diciembre se entregaron los Martín Fierro a los canales de Streaming. Una ceremonia que, desde su anuncio, estuvo cargada de polémica y despertó todo tipo de críticas, pero que también reunió, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, a alguna de las figuras de la actualidad y una alfombra roja (en este caso re bautizada como negra) en la que, por supuesto, desfilaron los diseños de muchos de los diseñadores más importantes del país.

Los mejores y peores Looks de los Martín Fierro a los canales de Streaming

La alfombra roja inició pasadas las 19 30 horas, con tres duplas que la llevaron adelante. Nacho Elizalde y Luli González, Marti Benza y Gastón Edul y La Reini y Tefi Russo, se encargaron de darle la bienvenida a los ternados y ternadas que iban llegando a los Martín Fierro.

Sofi Gonet y Tefi Russo.

Sofi Gonet luce un vestido Marcelo Giacobbe , joyas de Jean Pierre: aros, collar y anillos de oro blanco y brillantes. Sus zapatos son de Ricky Sarkany, Su maquillaje corrió a cargo de Verónica Luna y su pelo por Leo Vallejos,

Tefi Russo, por su parte, lució un vestido largo negro, ceñido al cuerpo, con breteles finos, escote estructurado y costuras en tono claro que estilizan la silueta. Completó el look con sandalias negras de tiras finas y un beauty look natural y elegante.

Nacho Elizalde

Bernarda Cella.

El look de Barbie Pucheta.

Barbie Velez con un vestido negro a medida al estilo diva de Hollywood de Star Cclothes. Su maquillaje, a cargo de Celeste Gonzalez Mud fue super glamoroso. “Con Barbie hicimos un maquillaje glowy, con mucha luz. Hicimos un delineado bien glamoroso, al estilo Hollywood, con mucha pestaña, una ceja bien definida y una boca nude con con un efecto de labio pulposo, super hidratado”, explica la maquilladora.

Barbie Pucheta con Celeste González Mud en la previa.

Nazarena Velez lució un look de Mami Blue. "Fue un look más neutro, más clean, con un delineado bien sutil, una pestaña impecable y una boca mate, que es su favorito”, comenta Gonzalez Mud

Nazarena Vélez.

Luli González.

Davo Xeneize.

Juli Poggio llevó un vestido de Fabián Paz y Gustavo Pucheta. "Realizamos vestido anatómico de doble tul nupcial corte clásico cuello y mangas redondas, con apliques de bordado de cristales y piedras en tonos negro y peltre, que van desdibujándose y bajando por el cuerpo. Completando la propuesta con una Maxi falda globo con gran cola de arrastre materializada en taftan negro, con anclaje en la segunda cadera, y rematada con un gran moño y lazo de la misma tela", comentan los diseñadores.

Juli Poggio junto a Sofía Gonet y Tefi Russo.

Noticia en desarrollo