Nequi Galotti tomó una tajante decisión y se sometió a una operación para "volver a lo natural": "Estoy acá, fuerte y luminosa"

Nequi Galotti sorprendió a sus seguidores de Instagram a tomar una drástica decisión, para este fin de año. La modelo es una de las influencias fashionistas más observadas de la televisión argentina, sobre todo por su amor por lo elegante y comfy en todas las ocasiones. En sus posteos y looks, busca la autenticidad, sin perder de vista las tendencias de la moda, y es por eso que se volvió de las más seguidas por todos. Sin embargo, decidió someterse a una operación para poder seguir contactándose con su yo natural, y generó la preocupación a todos.

Nequi Galotti tomó una tajante decisión y se sometió a una operación

Fue así que contó que decidió sacarse las prótesis mamarias, después de años de llevarlas, y explicó cómo tomó esta determinación.

"Hoy solo quiero compartir algo simple y profundo: ¡salió todo bien! Estoy muy bien, feliz y en paz. Después de muchos años, decidí sacar mis prótesis mamarias. Una elección que tiene que ver con volver a lo natural, con abrazar mi autenticidad y con sentirme liviana en el cuerpo y en el alma", expresó a sus seguidores, quienes no dudaron en mandarle sus mensajes de acompañamiento. Ella no dudó en agradecerlos, y cerró con una corta reflexión: "Estoy acá, fuerte y luminosa".

Fashionismo y naturaleza: la fórmula de Nequi Galotti

En todo momento, Nequi Galotti busca su conexión con la naturaleza y la base de todos nosotros. Es por eso que, en su moda, también hace esa búsqueda de lo natural y auténtico, sin perder de vista las tendencias. Si bien ella marca los colores más elegidos, siempre mantiene su amor por las camisas y la moda elegante. Esto la hace conectarse con su centro, e invita al resto de sus seguidores a que la acompañen en la búsqueda de uno mismo.

Es por eso que tomó la tajante decisión de sacarse las prótesis mamarias, en este fin de año que la invita a comenzar un nuevo ciclo en su vida. Sus seguidores no dudaron en enviarle mensajes de apoyo, y ella agradeció el acompañamiento de todos ellos. Nequi Galotti marcó su amor por la autenticidad y la naturaleza con su moda, y ahora en su nuevo giro de vida, buscando siempre transmitir esa búsqueda personal que la ayudó a tomar la determinación.

