Así es la luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: naturaleza, paseos y amor

El sábado 6 de diciembre Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en una espectacular boda en la Estancia Bosque Alegre, cerca de Villa Carlos Paz, en Córdoba. La pareja dio un importante paso en su relación y lo celebró junto a sus seres queridos en lo que fue un evento lleno de magia, inspirado en un cuento de hadas y elfos. Pero culminado ese momento dieron paso a la tradicional luna de miel, eligiendo un destino muy cercano a aquel bosque encantado.

La luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El verano de 2024 fue el momento en el que Nicolás Cabré y Rocío Pardo cambiaron su vida, cuando sus caminos se cruzaron en Carlos Paz. Mientras el actor realizaba una temporada teatral, la bailarina disfrutaba de su estadía como cada verano, siendo parte de la industria teatral por el trabajo de su padre, uno de los productores destacados de la industria. En ese momento, surgió el amor que no dudaron en blanquear ante las cámaras.

Luego, las redes sociales de ambos se llenaron de postales que evidenciaron su amor compartiendo diversos momentos de sus vidas, hasta que en el 2025 Nicolás Cabré le propuso casamiento a Rocío Pardo. Desde entonces, comenzaron su planificación del gran evento. El 3 de diciembre dieron el sí en la unión civil y el 6 lo hicieron con una gran ceremonia que incluyó una gran fiesta con más de 100 invitados, eligiendo Córdoba como lugar de celebración.

La pareja compartió las postales más emblemáticas de la noche, con las que transmitieron la gran felicidad por estar viviendo ese gran momento en sus vidas. Pero el festejo no terminó allí, ya que en las últimas horas, Nicolás Cabré compartió imágenes en los que muestra cómo disfrutan la tradicional luna de miel. El actor la clasificó como "mini luna de miel", lo que generó especulaciones sobre un futuro viaje que hará la pareja a otro destino.

Pero ahora, la pareja vive sus momentos de relax y celebraron de su amor en Villa Ciudad Parque, en Córdoba, alojados en un pintorezco hotel con vistas espectaculares al paisaje de la zona. Además, los flamantes esposos no dudaron en recorrer las inmediaciones para disfrutar del paisaje, y se mostraron haciendo tracking por el lugar, a pesar de la lluvia.

De esta forma, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dejaron en evidencia que disfrutan sus días juntos tras la gran boda. Por el momento, la pareja no comunicó si volverá a Buenos Aires o ya se quedará instalada en Córdoba, para comenzar la temporada teatral con la obra "Ni Media Palabra", que será el gran regreso de la dupla de galanes, con Mariano Martínez.