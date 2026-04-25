Minimalista y total blue: el look de Mica Viciconte en la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Mica Viciconte recibió todas las miradas en la fiesta de 15 de Allegra, la hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann. La integrante de Ariel en su salsa optó por un look sobrio y elegante que, lejos de opacar, dejó el protagonismo absoluto a la adolescente y acompañó a la perfección el espíritu de la celebración.

El estilismo elegido por Mica Viciconte para los 15 de Allegra Cubero

El festejo de 15 de Allegra Cubero no solo estuvo marcado por la emoción y el despliegue, sino también por los looks elegidos por los adultos de la familia. En ese marco, Mica Viciconte se destacó con una apuesta elegante, minimalista y perfectamente alineada con el clima sofisticado de la noche.

Para acompañar a Fabián Cubero en una noche tan especial como fue la celebración de su hija, fruto de su relación pasada con Nicole Neumann, Mica Viciconte lució un vestido largo en color azul de líneas simples. Se trató de un diseño strapless, con escote recto y sin breteles, que dejó los hombros al descubierto y aportó un aire refinado y femenino.

El look de Mica Viciconte para la fiesta de 15 de Allegra Cubero

La silueta, de corte recto y levemente entallada, caía hasta el piso con una estética limpia, sin excesos. Este tipo de vestidos es un clásico infalible en eventos formales ya que estiliza la figura y transmite elegancia sin necesidad de bordados ni aplicaciones llamativas.

La elección total blue fue protagonista absoluta del look, que reforzó esa idea de sofisticación atemporal. Lejos de buscar estridencias, Mica Viciconte apostó por un tono seguro que siempre funciona en eventos de noche y estiliza la figura. En cuanto al estilismo, la modelo llevó el cabello suelto con ondas suaves y peinado hacia un costado, lo que aportó movimiento y un toque relajado al conjunto. El maquillaje, por su parte, se mantuvo en la misma línea: piel luminosa, ojos levemente marcados y labios en tonos neutros, logrando un equilibrio ideal entre producción y frescura.

Un toque casual y canchero: el pequeño cambio que le hizo Mica Viciconte a su look

Si bien durante gran parte del evento se mostró con un look clásico y elegante, con el correr de las horas Mica Viciconte demostró que también prioriza la comodidad. Ya entrada la madrugada, decidió cambiar el calzado y sorprendió al sumar unas zapatillas plateadas de estilo moderno.

El look de Mica Viciconte para la fiesta de 15 de Allegra Cubero

El detalle no pasó desapercibido: el brillo del calzado mantuvo la coherencia estética con el outfit nocturno, pero sumó un guiño canchero y funcional. Así, logró seguir disfrutando de la fiesta, especialmente de la pista de baile, sin resignar estilo. En una noche donde todas las miradas estaban puestas en la cumpleañera, Mica Viciconte supo encontrar su lugar con un look sobrio, moderno y adaptable.

De esta manera, el look de Mica Viciconte en la fiesta de 15 de Allegra Cubero se destacó por ser minimalista y total blue: vestido de color azul strapless que combinó con zapatos altos en los primeros momentos del festejo. Luego, cambió este calzado por zapatillas cómodas y en tonalidad plateada, una opción práctica y relajada que le permitió moverse y bailar con total comodidad.