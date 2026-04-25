Sienna Cubero se sumó a la estética nocturna y sofisticada del cumpleaños de 15 de Allegra con un look elegante, moderno y perfectamente alineado al espíritu glam de la celebración. Para la ocasión, eligió un diseño de la diseñadora Vicky Fraga en un intenso azul profundo con acabado satinado, un tono que no solo es tendencia sino que además resaltó bajo las luces del salón, acompañando el clima festivo y nocturno del evento.

Nicole Neumann con Allegra y Sienna Cubero

Sienna Cubero brilló en los 15 de Allegra con un impactante vestido satinado y sandalias metalizadas

El vestido de Sienna Cubero, de silueta al cuerpo, se destacó por su confección en género fluido que aportó movimiento y una caída impecable. El escote halter, con finos breteles que se anudan detrás del cuello, dejó los hombros al descubierto y sumó un aire delicado y juvenil. A su vez, el drapeado en la zona del torso estilizó la figura y aportó textura al diseño, mientras que la falda irregular con volados y una leve cola generó dinamismo al caminar, elevando el impacto visual del conjunto sin perder frescura.

El look de Sienna Cubero para la fiesta de 15 de Allegra

Para completar el estilismo, la menor de las hijas de Nicole Neumann y Fabán Cubero optó por sandalias plateadas de plataforma y tiras finas, un clásico infalible para este tipo de eventos que aportó altura, comodidad y un toque de brillo que dialogó con la impronta de la noche. Como accesorios, eligió la simpleza: una pulsera delicada y ningún otro elemento que compitiera con la fuerza del vestido.

Sienna Cubero apostó por un make-up natural

El beauty look acompañó con naturalidad y coherencia. La influencer llevó el cabello suelto, peinado con ondas suaves y raya al medio, un estilo relajado que equilibró la sofisticación del outfit. En cuanto al maquillaje, apostó por una paleta neutra con piel luminosa, rubor sutil y labios en tonos naturales, mientras que la mirada se definió con máscara de pestañas y sombras suaves, logrando un resultado fresco y elegante.

Todos los looks de la fiesta de Allegra Cubero

En una noche donde cada detalle estuvo cuidadosamente pensado, desde la entrada impactante de Allegra con pantallas LED hasta el sector glitter y la pista de baile con luces tipo boliche, el look de Sienna Cubero logró destacarse por su equilibrio entre tendencia, comodidad y estilo personal. Una elección acertada que la posicionó como una de las invitadas más elegantes del festejo.