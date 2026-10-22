Las mejores fotos del cumpleaños de Ailén Cova: del festejo con sus amigas de la Selección al romántico mensaje de Alexis Mac Allister

Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, celebró su cumpleaños número 28 con una reunión íntima en la que estuvieron presentes amigas cercanas y que destacó por una decoración minimalista. Las imágenes que compartió en redes sociales permitieron conocer algunos momentos del festejo, que tuvo como protagonistas a la cumpleañera, el futbolista y la hija que tienen en común.

Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, celebró su cumpleaños número 28

La celebración llegó apenas un mes después de otro encuentro familiar importante: el cumpleaños de Alaia, la pequeña que tienen juntos. En esta oportunidad, las postales volvieron a mostrar a la familia reunida alrededor de una torta y dejaron ver el cariño que rodea a la joven en una fecha especial.

Rocío Esposito y Valu Cervantes acompañaron a Ailén Cova en su cumpleaños

Rocío Esposito y Valu Cervantes estuvieron entre las personas que saludaron a Ailén Cova por sus 28 años. Ambas compartieron imágenes en sus historias de Instagram y etiquetaron a la cumpleañera, sumándose a las felicitaciones por la fecha. Las publicaciones también permitieron conocer algunas postales del encuentro, en el que la joven estuvo acompañada por Alexis y su hija.

Rocío Esposito y Valu Cervantes acompañaron a Ailén Cova en su cumpleaños

En una de las imágenes, la pareja del deportista aparece frente a la torta junto al futbolista y la pequeña, en una escena familiar rodeada de velas, flores y copas. Otra fotografía mostró a Alexis acercándose para besar a Ailén mientras ella sostenía a su hija en brazos. También hubo una postal en blanco y negro tomada en una cabina de fotos, donde los tres posaron juntos.

El romántico mensaje de Alexis Mac Allister para Ailén Cova

Alexis Mac Allister también quiso expresar públicamente su cariño por Ailén Cova con una dedicatoria en la que destacó sus cualidades como mujer, madre y compañera de vida. El futbolista le agradeció por el apoyo que le brinda y por ser un sostén para la familia que formaron: "Feliz cumpleaños a nuestra compañera de vida! Te mereces lo mejor del mundo por la increíble madre, mujer y persona que sos. Gracias por tu apoyo incondicional y por ser siempre nuestro sostén. Que seas siempre muy feliz hermosa, te amamos", escribió.

El mensaje puso en primer plano el lugar que Ailén Cova ocupa en la vida del jugador y el vínculo familiar que comparten. La dedicatoria acompañó las fotografías del festejo, en las que se los vio disfrutar de distintos momentos junto a su hija. Con sus palabras, Alexis Mac Allister celebró un nuevo año de vida de su pareja y le dedicó un reconocimiento especial por el acompañamiento cotidiano y la familia que construyeron juntos.