Entramos a la cocina de Agustina Cherri: estilo campestre, detalles rústicos y madera como protagonista

Lejos de los diseños impersonales y minimalistas, la cocina de Agustina Cherri se presenta como un espacio donde la madera y lo artesanal marcan el pulso estético. La reconocida actriz mostró por sus redes sociales su cocina: Un ambiente con impronta campestre, sumamente funcional y pensado para vivirse a pleno con los chicos. Entre alacenas de madera maciza, paredes con texturas suaves y una gran isla central, cada rincón transmite una atmósfera genuina de hogar.

Agustina Cherri mostró su cocina en sus redes sociales

Agustina Cherri: Madera y nobleza rústica en cada detalle

El gran atractivo visual de la cocina de Agustina Cherri radica en el uso protagónico de la madera recuperada y natural. Las alacenas y los muebles presentan vetas marcadas y un diseño clásico que remonta de inmediato a las antiguas estancias de campo. A esto se suma una pequeña estantería tipo escalera dispuesta contra la pared, donde se acomodan frascos de vidrio con granos, utensilios de uso cotidiano y libros de recetas, logrando un equilibrio perfecto entre orden y decoración orgánica.

La cocina de Agustina Cherri de estilo campestre

Las paredes combinan tonos neutros y revestimientos sutiles que aportan textura sin restar luminosidad al ambiente. Sobre la mesada, los frascos transparentes con etiquetas a la vista y los elementos de cocina forman parte de la escenografía diaria. Nada está puesto de manera caprichosa: cada objeto cumple una función práctica y, al mismo tiempo, suma puntos a la estética rústica general.

La isla central y el corazón de la casa de Agustina Cherri

En el centro de la escena, una imponente mesa de madera con tapa clara funciona como el eje neurálgico de la cocina de Agustina Cherri. Este sector no sólo sirve para la preparación de recetas caseras junto a sus hijos, sino que también actúa como punto de encuentro para desayunar o armar el mate por la tarde.

Agustina Cherri combina la simplicidad con alta tecnología

La distribución prioriza la comodidad operativa en todo momento. Las mesadas amplias facilitan el trabajo diario, mientras que los detalles en cerámica y la bacha estilo vintage completan un panorama donde la practicidad convive con el diseño. La iluminación natural que ingresa por una ventana apaisada sobre la bacha destaca los materiales nobles y conecta visualmente el interior con el verde del jardín.

Agustina Cherri: Funcionalidad moderna con alma de hogar

A pesar de su fuerte impronta tradicional y campestre, la cocina cuenta con tecnología integrada de manera sutil, como una moderna heladera y una cocina industrial de acero inoxidable con campana extractora. Esta fusión demuestra que la comodidad actual no está reñida con la calidez de lo rústico.

La madera es protagonista de la cocina de Agustina Cherri

El espacio respira autenticidad en cada metro cuadrado. No hay ornamentos innecesarios ni lujos ostentosos; la verdadera protagonista es la atmósfera familiar, construida a base de texturas cálidas, utensilios a mano y una estética que invita a quedarse. Agustina Cherri logra así un espacio con personalidad propia, donde el diseño interior se pone al servicio de la vida cotidiana.