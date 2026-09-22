Ailén Cova y Alexis Mac Allister festejaron el primer año de su hija Alaia: “La cumpleañera se levantó muy feliz”

Este martes 22 de septiembre, Ailén Cova y Alexis Mac Allister celebraron el primer cumpleaños de su hija, Alaia. La pequeña es la primera y única hija de la pareja, nació en Inglaterra y, desde entonces, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la familia Mac Allister-Cova. A través de las redes sociales de la diseñadora de indumentaria se pudieron conocer algunos detalles de la celebración, mientras que también le dedicó una emotiva carta abierta en la que expresó todo su amor por la pequeña y destacó la unión de su familia.

Así fue el cumpleaños de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Esta noche, Ailén Cova recurrió a su cuenta personal de Instagram para compartir un emotivo video con algunos de los momentos más especiales del primer cumpleaños de su hija Alaia, fruto de su relación con Alexis Mac Allister. En las imágenes, la influencer mostró los detalles de una jornada cargada de amor y emoción, en la que se destacó especialmente la reacción de la pequeña al descubrir la sorpresa que sus papás habían preparado para celebrar su primer añito.

La publicación de Ailén Cova para su hija Alaia | Instagram

“La cumpleañera se despertó muy feliz”, escribió la joven junto a un video en el que se ve a Alaia gateando mientras descubre el escenario preparado especialmente para su gran día. La pequeña se encontró con una decoración en tonos pastel, globos de colores y un cartel de “Feliz cumpleaños” en la pared, además de ositos de peluche y la infaltable torta para celebrar su primer añito.

El clip también recorrió algunos de los momentos más significativos de este primer año como familia: desde el instante en que se enteraron de que iban a ser papás y la primera ecografía, hasta el crecimiento de la panza, el momento de la cesárea y los primeros minutos de vida de Alaia. Las imágenes continuaron con su salida del hospital y distintas postales que retrataron los 365 días más especiales para la pareja desde la llegada de su hija.

La emotiva carta abierta de Ailén Cova a su hija Alaia

En el pie del posteo, Ailén Cova le dedicó una sentida carta abierta a su hija para celebrar su primer año de vida. “Feliz primer año amor de mi vida. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo”, comenzó la influencer, quien recordó con especial emoción el momento en que finalmente tuvo a Alaia entre sus brazos: “Siento que fue ayer cuando por fin estabas en nuestros brazos, tu olorcito, lo chiquita y delicada que eras”. Luego, expresó su felicidad por compartir esta nueva etapa junto a la pequeña y destacó: “Estoy feliz y agradecida de tenerte en nuestra vida, sos la más compañera y divertida, disfruto cada segundo a tu lado”.

El cumpleaños de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister | Instagram

En el mismo mensaje, también le agradeció a la beba por haberlos convertido en padres y le aseguró que tanto ella como Alexis Mac Allister estarán siempre a su lado. “Gracias por elegirnos como papás, vamos a estar siempre para vos para absolutamente todo. Te amo mi chiquita”, escribió con emoción. Además, celebró el primer aniversario de la pareja como padres y, al arrobar al futbolista, compartió una reflexión sobre la familia que construyeron: “Alaia es sin dudas nuestro sueño hecho realidad y día a día se supera aún más. Qué alegría es compartir lo más hermoso de nuestras vidas juntos”.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister celebraron el primer año de Alaia con una jornada cargada de emoción y rodeados de los recuerdos que marcaron el comienzo de esta nueva etapa como papás. Con una serie de recuerdos fílmicos y un video de la primera torra, la pareja festejó no solo el cumpleaños de la nena, sino también su primer año criando a su primera hija, una experiencia que transformó por completo sus vidas.