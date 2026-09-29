Ailén Cova y Alexis Mac Allister mostraron cómo fue el festejo del primer año de su hija Alaia

A una semana del primer cumpleaños de su hija, Ailén Cova y Alexis Mac Allister compartieron nuevas imágenes del festejo de Alaia y mostraron algunos de los detalles que eligieron para una fecha especial para la familia. La pequeña cumplió un año el pasado 22 de septiembre.

Luego de las primeras publicaciones que realizaron por su cumpleaños, la pareja abrió el álbum completo de la fiesta y dejó ver cómo transcurrió el encuentro. La ambientación, los juegos infantiles y diferentes momentos de la pequeña junto a sus padres fueron protagonistas de las nuevas postales que compartieron en las redes sociales.

Cómo fue el primer cumpleaños de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Para celebrar el primer año de Alaia, Alexis Mac Allister y Ailén Cova seleccionaron una ambientación en tonos pastel, con el rosa como uno de los colores predominantes y detalles en celeste, amarillo y verde. La entrada estuvo decorada con globos y un gran cartel personalizado con el nombre de la cumpleañera.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister compartieron nuevas imágenes del festejo de Alaia (Instagram)

La pequeña aparece disfrutando de las actividades junto a sus padres. Para el festejo, Alaia llevó una prenda tejida roja con volados, un jean con pequeños corazones y zapatillas rojas. La modelo, por su parte, lució una camisola celeste de satén con detalles de encaje, que combinó con un jean; mientras que el deportista optó por un sweater rayado, pantalones de jean y una gorra roja. Allí, Alexis Mac Allister y Ailén Cova posaron junto a su hija para una de las postales familiares del cumpleaños. La propuesta también incluyó distintos juegos para los más chicos.

Alaia aparece disfrutando de las actividades junto a sus padres (Instagram)

Otro de los momentos destacados llegó frente a la torta, cuyo diseño mantuvo los colores pastel presentes en buena parte de la decoración. En el centro se encontraba una gran vela con el número uno, acompañada por detalles en rosa, celeste, amarillo y verde. Alexis y Ailén estuvieron junto a su hija durante ese momento y posaron para otra de las fotografías familiares de la jornada. Con la torta delante y el nombre de Alaia como parte de la ambientación, los tres quedaron retratados en uno de los momentos centrales del cumpleaños.

El momento más esperado: Alaia frente a su torta de cumpleaños (Instagram)

El primer año de Alexis Mac Allister y Ailén Cova como padres

Alaia nació el 22 de septiembre de 2025 y es la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. La pareja anunció entonces su llegada a través de las redes sociales y compartió las primeras fotografías de la bebé. “Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, escribió el campeón del mundo en 2022 al comunicar su nacimiento. El futbolista también le dedicó unas palabras a su pareja después del parto y celebró públicamente la llegada de su primera hija.

Un año después, Ailén volvió a las redes sociales para recordar aquel momento. Por el cumpleaños de Alaia, publicó un posteo en redes sociales que reunió diferentes registros de sus primeros doce meses de vida, desde imágenes de sus primeros días hasta escenas familiares junto a sus padres.

Alexis Mac Allister junto a su hija Alaia (Instagram)

“Hace un año conocíamos el amor más puro, profundo e inexplicable que jamás imaginamos sentir”, expresó Cova en parte de la dedicatoria que acompañó la publicación. En el mismo mensaje también celebró el primer año de ambos como padres.

Las nuevas imágenes completaron el álbum de una fecha especial para la familia y permitieron conocer otros detalles de cómo Ailén Cova y Alexis Mac Allister celebraron el primer cumpleaños de Alaia, con juegos, una ambientación personalizada y diferentes momentos familiares que decidieron compartir en sus redes sociales.