Mirtha Legrand cumple 99 años, y la emoción se siente en las redes sociales y la televisión argentina. Rodeada de miles de saludos de sus fanáticos y seres queridos, la Chiqui se prepara para un nuevo festejo, a puro lujo e intimidad con su familia y amigos. Como locación, volvió a elegir la casa de Marcela Tinayre en Barrio Parque, debido a la estratégica ubicación para todos. El espacio cuenta con un increíble parque trasero, donde las decoraciones siempre se vuelven el centro de atención.

Mirtha Legrand en su cumpleaños 98, en la mansión de Marcela Tinayre

Así el lujoso parque de la mansión de Marcela Tinayre donde se celebrará el cumpleaños de Mirtha Legrand

La mansión de Marcela Tinayre es de los lugares favoritos para Mirtha Legrand, al momento de elegir punto de encuentro de sus cumpleaños. En el 2025, decidió hacer una cena con amigos y familia, y en este 2026 repetirá el festejo. Entre comidas gourmet y cambios de vestuario, celebrará sus 99 años en el parque de la casa de su hija. El espacio se caracteriza por su fachada de estilo francés, marcando la elegancia y sofisticación de la Chiqui. Sin embargo, lo mejor se esconde en el interior, desplegando un lugar perfecto para diferentes decoraciones.

La fachada de la mansión de Marcela Tinayre

El parque de la mansión cuenta con privacidad para los eventos de la familia, y una vista exclusiva de la fachada de la casa por sus ventanales y balcones. Además de una gran pileta en un costado, pegada a una pared cargada de vegetación, presenta diferentes sillones y muebles para un día al aire libre, y cuenta con el espacio perfecto para ubicar mesas y crear una cena de lujo. En el cumpleaños 98 de Mirtha Legrand, se destacó por una decoración de luces que enamoró a todos, dejando en claro que tiene la capacidad de decorarse de la manera que la Chiqui lo prefiera para su cumpleaños.

Los detalles de la celebración del cumpleaños 99 de Mirtha Legrand

Este 23 de febrero, por la noche, se celebrará el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand. Según dio a conocer La Nación, habrá alrededor de 40 o 50 invitados, entre los que aparecen las celebridades amigas de la conductora. Ella vestirá dos de los diseñadores de confianza para ella: Claudio Cosano y la firma Iara Alta Costura. A la revista CARAS, le confirmaron que volvió a optar por un menú exclusivo, preparado por el catering a cargo de Carlos Schuster, manteniendo las costumbres de todos sus cumpleaños.

Mirtha Legrand, Jimena Monteverde

Mirtha Legrand celebrará sus 99 años, en la casa de su hija, Marcela Tinayre, y rodeada de las costumbres y las personas que la acompañaron en todos estos años. Las redes sociales hacen su propio festejo de cumpleaños, con recuerdos que vuelven un emblema de la televisión a la conductora y con tiernos mensajes hacia ella. Todos los fanáticos esperan a que llegue la noche, para poder ver las mejores imágenes de la noche más esperada por todos.

A.E