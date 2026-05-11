Las mejores fotos del viaje de Charlotte Caniggia al Disney de China

La visita de Charlotte Caniggia a Disneyland de China se dio en un momento en el que la joven busca explorar nuevas culturas y vivir experiencias que enriquezcan su espíritu. La magia del parque, con sus atracciones y espectáculos, fue el escenario perfecto para que ella se sumergiera en un mundo de fantasía y diversión.

El paso de Charlotte Caniggia por Disney

"Conocí Disneyland, Shanghái y todavía no puedo creer lo increíble que fue esta experiencia", escribió Charlote Caniggia en una publicación de Instagram, acompañada de una serie de fotos en las que se la ve disfrutando de diferentes rincones del parque, luciendo sus orejas de Minnie.

Charlotte Caniggia//Instagram

El post rápidamente se volvió viral, acumulando miles de likes y la experiencia un sueño cumplido para Charlote. "Un lugar donde la magia, la tecnología y los sueños se mezclan en cada rincón", precisó la joven quien contemplo las atracciones que ofrece el parque de diversiones más famoso.

Charlotte Caniggia//Instagram

Charlotte conoció el castillo más alto de Disney

En su relato, Charlote Caniggia mencionó que cada rincón del parque tiene algo especial para ofrecer. "Desde sus atracciones, hasta los shows y el castillo gigante de Disney más alto, grande y complejo jamás construido" indicó la influencer muy emocionada por el momento.

La hermana de Alex Caniggia quedó fascinada con el castillo de Disney de China y en su cuenta de Instagram compartió varias imágenes de ese momento. "Con sus más de 60 metros, supera en altura al castillo de la Cenicienta de Magic Kingdom", escribió con entusiasmo la joven.

Charlotte Caniggia//Instagram

Su post de Instagram, también reveló su admiración por la atención al detalle y la innovación y tecnología que caracterizan a Disneyland Shanghái. Charlotte Caniggia expresó: "Todo parece sacado de una película. Sin duda un recuerdo que voy a guardar siempre en mi corazón".