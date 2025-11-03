Charlotte Caniggia se sinceró sobre su relación con Mariana Nannis y Claudio Paul: "No me sentí querida"

Charlotte Caniggia compartió una reflexión sobre su vínculo con Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, que dejó al descubierto aspectos poco conocidos de su historia familiar. En un tono sereno, la mediática se refirió a cómo vivió su infancia y qué lugar ocuparon sus padres en ese recorrido.

En las últimas horas, la mediática estuvo en el stream Qué Tupé (El Trece Prende) con Enzo Aguilar, donde se mostró abierta a hablar de su infancia. “Yo no tuve padres presentes”, expresó con firmeza. Recordó que cuando era niña, no sentía el apoyo de sus padres en momentos importantes. “Uno necesita que te digan ‘hija, qué bien lo hiciste, estabas hermosa’, y como no tenés eso, medio que te vas bajoneando y el autoestima se te va para la mierda”, comentó.

Por su parte, Charlotte Caniggia relató que ser expulsada de un colegio la marcó para siempre; sucedió tras un conflicto con una compañera. “Una vez me expulsaron porque había una chica pelirroja que yo la odiaba con toda mi alma”, dijo entre risas, aunque luego reconoció que el episodio la afectó más de lo que parecía. “¡Re traumada quedé!”, agregó, aludiendo a la reacción de sus padres, que tardaron horas en ir a buscarla.

Charlotte reveló que gran parte del apoyo que siente ahora viene de parte de sus fans

En la misma línea, explicó que esa falta de presencia no fue algo puntual, sino una constante en su vida. “No los tengo hoy en día tampoco. Tengo solo madre y padre por ahí”, señaló, dejando en claro que el vínculo con sus padres sigue siendo distante. “Y viste que después vas creciendo y decís ‘si total mis papás no van a venir’”, recordó. “Es difícil confiar en uno mismo cuando no te sentís respaldada”, reflexionó.

Cabe destacar que Charlotte Caniggia, en los últimos meses, atravesó una etapa de cambios personales. Se distanció de amistades cercanas y retomó el contacto con su hermano Alex, con quien había tenido diferencias. Esta nueva etapa parece haberla impulsado a mirar hacia atrás y compartir con sus seguidores un aspecto menos conocido de su historia familiar. “Pero bueno, por lo menos tengo fans ahora, que me siente querida por ustedes”, concluyó.

