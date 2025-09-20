Charlotte Caniggia destrozó a Tini Stoessel y la acusó de “haberse metido con Cami Homs” mientras estaba embarazada

Charlotte Caniggia generó una fuerte polémica al referirse al escándalo entre Tini Stoessel, Cami Homs y Rodrigo de Paul. Fiel a su estilo y sin filtro, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia opinó sobre la cantante durante su ciclo de streaming de eltrece y sus dichos no pasaron desapercibido.

Tras reconciliarse con su hermano Alex, Charlotte Caniggia volvió a ser noticia en las redes sociales. Esta vez, por su fuerte comentario contra Tini Stoessel y su elogio a Rodrigo de Paul, actual novio de la artista. Todo se dio durante una sección de su programa de streaming Qué tupé (eltrece) que combina juegos, humor y frases filosas.

En la dinámica donde debía elegir uno para cada acción, Charlotte Caniggia respondió sin pudor: “Me caso con Enzo Fernández, noche fogosa con De Paul y le doy un besito a Messi”. Fue en ese entonces que su compañero de conducción, Enzo Aguilar, frenó las preguntas para retrucar: “¿Le harías el chongo a Tini?”. Lejos de quedarse callada, la joven contestó con firmeza: "Sí. Bueno, estoy casada, pero si estuviese soltera, obvio”.

Su sincera declaración causó risas en el ciclo y un clima divertido que logró traspasar la pantalla. Sin embargo, todo cambió cuando Enzo Aguilar le remarcó la falta de sororidad con Tini por querer "robarle" la pareja. Ahí fue que Charlotte Caniggia no dudó y contestó lapidaria: “Ella se metió con Cami Homs estando embarazada, mira si yo no me voy a meter con él".

Sus dichos recordaron el escandaloso comienzo de la relación entre Tini y Rodrigo de Paul, y las versiones que la señalaban como "la tercera en discordia" en pleno embarazo de Camila Homs. Pese a la tensión que se vivió en el aire, Charlotte Caniggia agregó: "No está embarazada ni nada la Tini, amigo. Le saco el chongo, ¿sabés cómo?”.

Sus declaraciones causaron fuertes repercusiones y para muchos usuarios, que son fanáticos de la intérprete de Quiero volver, les pareció desafortunado su comentario. Y es que desde hace un tiempo ya no se hablaba de esta versión que tuvo a Tini Stoessel durante varios meses en el ojo de la tormenta. De hecho, en la actualidad siguen siendo pareja y, según trascendió, tendrían planes de casarse el próximo año.

Por otro lado, Cami Homs se encuentra feliz y enamorada de José Sosa, con quien volverá a ser madre de una niña.