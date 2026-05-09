Flavia Palmiero anunció un gran cambio a sus 59 años: "Hace un tiempo empecé a sentirme incómoda"

Desde que era muy joven, Flavia Palmiero mantuvo una exitosa carrera en los medios de comunicación que la llevó a ser una de las grandes referentes que marcaron a toda una generación. Tal es así que, tras 42 años de estar junto al público, su imagen sigue siendo sinónimo de prestigio y consagración. En este marco, la conductora utilizó sus redes sociales para realizar un anuncio que implicó un gran cambio físico a sus 59 años.

Flavia Palmiero a corazón abierto

A través de un video que posteó en su cuenta personal de Instagram, Flavia Palmiero contó que decidió quitarse las prótesis mamarias después de llevarlas durante un cuarto de siglo. “Hace más de un mes decidí sacarme las prótesis mamarias, sacarme las siliconas que duraron 25 años”, expresó la actriz, quien eligió hacer público un proceso que venía pensando desde hacía mucho tiempo. Así, sentada sobre su cama y con diversas tapas de revista de la época, reveló cómo fue cambiando su aspecto físico con el correr de los años. "Hace un tiempo empecé a sentirme incómoda", añadió.

Flavia Palmiero | Instagram

En el mismo mensaje, explicó que el cambio no estuvo relacionado con un problema de salud, sino con una necesidad tanto personal como emocional. “Las veía como que me habían aumentado mucho de tamaño, no me gustaban, realmente me incomodaban mucho y decidí sacarlas”, señaló. Además, confesó que atravesó muchos miedos antes de tomar la determinación: “Soy muy miedosa, porque realmente le tengo mucho pánico a los tratamientos, sobre todo cuando no son por un tema de salud”.

En este marco, la modelo también recordó cómo fue el momento en que decidió colocarse las prótesis, a principios del nuevo milenio. Fiel a su buen sentido del humor, incluso hizo referencia a algunas versiones que circularon en los medios durante aquellos años. “En una nota por ahí dice que lo hice para proteger mi corazón”, comentó entre risas.

Flavia Palmiero | Instagram

Flavia Palmiero, el antes y el después de su radical decisión

A lo largo del clip que difundió en su perfil, Flavia Palmiero remarcó que el proceso fue mucho más rápido de lo que imaginaba una vez que logró vencer sus temores. “Les juro que tomé un coraje que no se los puedo explicar. Hablé con el médico y en una semana ya tenía dos estudios, me operé y volví a sentirme que mi cuerpo está súper natural”, relató con suma satisfacción.

Lejos de mostrarse arrepentida, la actriz aseguró sentirse feliz con el resultado y con la nueva etapa que atraviesa. “Yo me siento muy contenta de haber tomado esta decisión”, afirmó. Además, reconoció que la idea venía acompañándola desde hacía mucho tiempo: “Estuve años pensando en hacer esto, pero no me animaba”. Según narró, hoy siente que recuperó una parte importante de sí misma y que volvió a conectar con la naturalidad de su cuerpo.

Sobre el final del video, Flavia Palmiero dejó una reflexión que resumió el significado emocional que tuvo este cambio en su vida. “Siento que volví a ser yo. Siento que estoy volviendo a mi cuerpo y mi vida natural que yo siempre tuve”, expresó con emoción. De esta manera, con un mensaje cargado de honestidad, la conductora decidió compartir públicamente una experiencia íntima para aquellas personas que siguen de cerca su vida desde hace más de 42 años.

NB