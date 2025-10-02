Melody Luz cerró su negocio por falta de ventas y Alex Caniggia tuvo un polémico gesto: "Trabajen, gente"

Alex Caniggia compartió un polémico gesto que generó comentarios en medio de un momento particular para Melody Luz. La publicación coincidió con el cierre del emprendimiento de la bailarina por falta de ventas, y dejó entrever una postura que algunos interpretaron como significativa por el contexto que está viviendo su pareja.

Alex Caniggia apuntado por un polémico gesto después de que Melody Luz cerrara su negocio

Alex Caniggia volvió a ser protagonista de una escena que llamó la atención, justo después de que Melody Luz anunciara el final de su proyecto comercial por falta de ventas. El polémico gesto, breve pero directo, se sumó a una serie de reacciones de parte del influencer que generaron comentarios entre sus seguidores.

Alex Caniggia

En las últimas horas, la bailarina anunció en sus redes sociales el fin de su emprendimiento porque no logró impactar en el mercado. “Estoy medio bajón porque tengo que dar de baja mi marca por el momento”, comentó. En medio de ese contexto, su pareja y padre de su hija publicó un video que encendió las especulaciones.

Por su parte, Melody Luz comentó que su línea no logró sostenerse por falta de ventas, y que tomó la decisión de cerrarlo luego de evaluar distintas posibilidades. “Es imposible equiparar precios con las importaciones, pagar sueldos a quienes son parte de la marca, reinvertir y que aun así me quede resto”, escribió.

Melody Luz

A través de su cuenta de Instagram, Alex Caniggia compartió una grabación en la que se lo ve hablando directamente a cámara en su camioneta, con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta. “Nave nueva o barats secos. Solo millos. 0 KM gracias a mí, obvio. Trabajen, gente. La regla número uno es ser millo en la vida”, expresó. La frase fue tomada por varios seguidores como una posible referencia a la situación de su pareja.

Por otro lado, cabe destacar que la relación entre el mediático y la artista sigue vigente, y ambos compartieron momentos juntos en distintas ocasiones. Sin embargo, este comentario despertó comentarios en redes, donde algunos usuarios señalaron que el mensaje podría haber sido desafortunado. En cambio, otros lo tomaron como una expresión habitual del estilo directo que lo caracteriza.

Alex Caniggia

En la misma línea, la producción de Sálvese Quien Pueda (América) compartió una captura de la historia destacando el mensaje de Alex Caniggia, y comentando que no les pareció atinado. “Melody Luz sube que tiene que cerrar su marca porque no le alcanza. Mientras Alex... un poco patético”, sentenciaron.

Posteo SQP

Alex Caniggia compartió un polémico gesto que coincidió con el anuncio de Melody Luz sobre el cierre de su negocio por falta de ventas. La publicación incluyó una frase que fue interpretada por algunos seguidores como una posible referencia al difícil momento que atraviesa la bailarina con su emprendimiento.

