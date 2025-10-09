Alex Caniggia desató los rumores de embarazo con un video de Melody Luz: “¿Se viene el hermanito?”

Alex Caniggia volvió a llamar la atención en las redes sociales con un video que publicó en su cuenta de Instagram y que generó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores. En las imágenes, el conductor enfoca a su pareja, Melody Luz, después de comer y, entre risas, señaló su panza mientras lanzaba una frase que desató los rumores de embarazo: “¿Se viene el hermanito?”.

Alex Caniggia desató los rumores de embarazo con un video de Melody Luz

Alex Caniggia compartió un inesperado video en redes sociales que desató los rumores de embarazo de Melody Luz. En las imágenes, el mediático enfocó la panza de la actriz y lanzó una pregunta que sorprendió a sus seguidores: "¿Se viene un hermanito?".

El video rápidamente se viralizó y, como era de esperarse, los fanáticos comenzaron a preguntarse si la pareja está esperando su segundo hijo. Es que el hijo de Mariana Nannis publicó el video a través de sus historias de Instagram y dijo: "Sí gente, quería contarles que está embarazada, no es de comida”.

Pero el mediático fue por más y decidió incluir en su broma a su hija Venezia. En otro video, se lo escucha hablándole a la pequeña sobre el supuesto embarazo de su mamá: “Vene, se viene el hermanito, ¿qué pensás? Ya no vas a estar más sola”, le dice mientras la nena sonríe con ternura. Luego, agrega divertido: “Ahí está la mamu. Se viene Giorgio, por fin”, sobre el nombre que le gustaría ponerle a su futuro hijo varón.

Sin embargo, Melody Luz desmintió rápidamente la llegada de otro bebé y demostró que era una broma de Alex Caniggia. "No estoy embarazada", aseguró la modelo para despejar cualquier tipo de especulaciones.

A pesar del revuelo que generó la ocurrente publicación de Alex Caniggia, todo se trató de una divertida broma que rápidamente fue desmentida por Melody Luz. La pareja no está esperando un segundo hijo y, por el momento, se encuentran completamente felices disfrutando de su paternidad con la pequeña Venezia.