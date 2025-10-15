Telefe quiere que Vero Lozano reemplace a Wanda Nara: "Están conversando"

Este lunes 13 de octubre, comenzó la nueva temporada de Masterchef Celebrity con la conducción de Wanda Nara. Tal como contó la modelo, Telefe accedió a lista de pedidos para que acepte la propuesta de estar al frente de otro formato culinario. Sin embargo, ahora trascendió que el canal busca reemplazarla por Vero Lozano, quien es otra figura muy querida por la producción.

Vero Lozano podría quedarse con un programa que hizo Wanda Nara

Con el final de La Voz Argentina y el inicio de Masterchef Celebrity, Telefe ya está buscando nuevos programas para poner al aire. Por esta razón, se anunció que regresa el reality Popstars, el cual vio nacer a los grupos Mambrú y Bandana, y se encuentra preparando la vuelta de otro ciclo culinario.

Se trata de Bake Off, que la última temporada tuvo a Wanda Nara como conductora. No obstante, lejos de querer que la mediática esté nuevamente al frente de la competencia, trascendió que la señal prefiere a otra persona y que pone todas sus fichas en ella. Así lo reveló el periodista Fede Bongiorno en El ejército de la mañana, el streaming de Bondi Live. "El otro día Vero Lozano contó en LAM que tenía una propuesta de Telefe, que era algo nuevo, algo distinto. En ese momento me escribe una muy buena fuente y me dice: a Vero le ofrecieron esto", adelantó.

Vero Lozano

Luego, con más información en su poder, reveló que aún la presentadora de Cortá por Lozano está evaluando su agenda laboral. "Se está viendo, yo creo que haría las dos cosas. Están en charlas tempranas para posiblemente ser la nueva conductora de Bake Off", contó y generó gran repercusión en las redes sociales ya que Wanda estuvo al frente de este formato.

En este sentido, Fede Bongiorno comentó que "la idea no es dejar a Wanda sin nada" y que continuará adelante con "MasterChef" ya que tiene varios meses de grabación. Por otro lado, aseguró que "Vero fue finalista el año pasado de Bake Off y la verdad que rindió muy bien". De hecho, mediante su red social de Instagram, Vero Lozano comparte recetas dulces con sus miles de seguidores y enseña el paso a paso de cada preparación para inspirar a otros a que animen.

Wanda Nara

Sin dudas, ella conectó con la repostería y sería una oportunidad donde podría lucirse. Aún así habrá que ver si, finalmente, acepta la oferta laboral o prefiere seguir sólo con su programa. Lo cierto es que, por ahora, es una información que brindó Fede Bongiorno y que el canal todavía no confirmó. De ser cierto, Wanda Nara quedaría afuera del formato que busca al mejor pastelero amateur y después de terminar Masterchef quedaría a la espera de un nuevo proyecto.

En el caso de Verónica, la presentadora grabará durante extensas horas el certamen de pastelería y saldrá en vivo todas las tardes con su programa Cortá por Lozano. En resumen, Telefe quiere que Vero Lozano reemplace a Wanda Nara en la nueva temporada de Bake Off Argentina, tal como salió a la luz. "Están conversando", aseguraron en Bondi Live sobre las reuniones entre la psicóloga y la producción.