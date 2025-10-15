Tras la nueva polémica, Wanda Nara es investigada de cerca: "Se abrió un sumario"

A donde va, Wanda Nara siempre está rodeada de polémica. Esta vez, un escándalo judicial tocaría las puertas del camarín de la conductora de MasterChef Celebrity. En las últimas horas, dieron a conocer un conflicto que se habría desencadenado luego de su viaje a Cataratas. Al parecer, la mediática habría pedido exclusividad en el Parque Nacional mediante una falsa solicitud. Ahora, la Justicia seguiría de cerca sus pasos.

Wanda Nara, en la mira de la justicia

El pasado fin de semana largo, Wanda Nara viajó junto a sus hijas y a su nuevo novio, Martín Migueles a Misiones. Allí la afamada empresaria de cosméticos visitó las Cataratas del Iguazú y las Ruinas de San Ignacio y Minas de Wanda, ostentando de la exclusividad con la que recorrió cada lugar. Sin embargo, al parecer, circuló por lugares que están cerrados al público para preservar la flora y fauna del lugar, algo que las máximas autoridades del lugar no estaban notificadas.

Las vacaciones de Wanda Nara y sus hijas en Misiones | Instagram

En Desayuno Americano (América TV) anunciaron que, la exesposa de Maxi López estaría en la mira de la justicia. "En Parques Nacionales, se abrió un sumario administrativo para saber quién le dio acceso", dijo la periodista Mariana Contarstesi. “Wanda es una cajita de sorpresas”, anunció Luis Bremer.

“Wanda cerró pasarelas de Iguazú, Pame, y hubo un escándalo… ella posó en una cascada. Ahora ¿Hubo un pedido especial a Parques Nacionales? ¿Quién se lo dio? Al parecer, Wanda para gozar de las pasarelas exclusivamente para ella, pidió un permiso como ¡Avistadora de pájaros!”, exclamó el comunicador. “Me cuentan que Parques Nacionales abrió un sumario para ver quien autorizó el paso de Wanda y las hijas en autos oficiales”, sumó la panelista.

Por su parte, Yanina Latorre mantuvo una comunicación telefónica con el magazine y puso un manto de luz sobre semejante revuelo judicial. "Fui dos veces a ese Hotel y tiene los mismos senderos que usan el resto de los turistas. La única diferencia en ese lugar es que tenés una vista espectacular porque estás dentro del parque". Acto seguido, la conductora de Sálvese quién Pueda (América TV) añadió: "Hay dos senderos habilitados para el Hotel y para el Turismo, sin embargo, la mediática logró acceder a una zona que no está abierta al público. Los que están cerrados son porque tienen algún peligro, ya sea porque no están en condiciones o porque tuvieron algún ingreso de agua. También hay partes en los que no se permite pasar porque están preservados por flora y fauna".

Las vacaciones de Wanda Nara y sus hijas en Misiones | Instagram

Mientras el debate está instalado en los medios del espectáculo, Wanda Nara eliminó todo registro fotográfico de este paseo de sus redes sociales. Ahora, habrá que esperar a saber cuáles son los procedimientos que se llevarán adelante por parte del poder judicial tras la visita a esta “obra magnífica de la naturaleza que es inmanejable e impredecible”, donde se estaría investigando si hubo algún “arreglo por izquierda” que estaría dentro de los parámetros que se establece para los visitantes.

NB