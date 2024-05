En la noche del jueves, Santiago del Moro ingresó en la casa de Gran Hermano. El conductor del reality show pasó una cena con los integrantes de la casa más famosa, habló sobre sus estrategias, sus comportamientos y también comentó sobre la situación específica de algunos de ellos.

Como era de esperarse, el presentador tuvo una profunda charla con Furia Scaglione sobre su situación de salud, las razones que la llevaron a salir de la casa para hacerse análisis médicos y también sobre cómo le impactó emocionalmente conocer el diagnóstico de leucemia.

Lo cierto es que la entrada de Del Moro al programa había generado gran expectativa pero desde las redes sociales criticaron negativamente algunas de sus actitudes y juzgaron algunas de sus intervenciones con los participantes. Así, la red social de la X se hizo eco de este nuevo episodio en el reality.

Los memes por la entrada de Santiago del Moro

El conductor ingresó a la casa mientras los participantes se encontraban congelados, de manera que no tuvo interacción inmediata con ellos. En la cena posterior fue cuando puedo vincularse de manera más directa con ellos, más allá de la comunicación que tienen a través de una pantalla.

Sobre la entrada de Santiago del Moro a Gran Hermano, se leyeron todo tipo de comentarios: "Del moro entrando con una canción super “épica” literalmente nadie se movió", "La necesidad de protagonismo que tiene del moro, mamita querida", "Santi del moro said: te llevo a la final furia querida", "Del moro abrazó mas a furia que a los demás El sabe que ella carreó el programa todos estos meses, sin furia no hay GH", "no puedo con del moro entrando a la casa con el programa de 2 puntos de raiting porque todos lo dejaron del ver con el fraude que hacen".