El mensaje de Paula Barbini, el supuesto nuevo amor de Facundo Arana: "Me das paz"

Tras su separación de María Susini, la vida romántica de Facundo Arana tomó un fuerte interés mediático. Desde rumores de reconciliación hasta apuestas románticas con amigas cercanas, el actor fue apuntado por los periodista sobre sus nuevos intentos al buscar un nuevo amor. En los últimos días, surgió le nombre de Paula Barbini, una artista plástica que habría comenzado un romance con Arana. En medio de los dichos, lanzó un mensaje que sorprendió a todos y abrió las posibilidades.

Paula Barbini, Facundo Arana

¿Quién es Paula Barbini, el supuesto nuevo romance de Facundo Arana?

La separación de Facundo Arana con María Susini provocó una gran sorpresa a los medios de comunicación. En los primeros meses del 2026, se le atribuyeron romances como Gabriela Sari, que cobró mucha fuerza la versión de un romance con su colega y amiga de hace más de 25 años, y hasta una reconciliación con su expareja y madre de sus hijos. Sin embargo, en los últimos días, apareció un tercer nombre: Paula Barbini Moral. Los rumores con el actor surgieron a raíz de reiteradas apariciones públicas juntos y llamativos indicios en redes sociales, y generaron interés sobre ella.

La mujeres una reconocida artista plástica y escritora argentina, nacida en Tandil, y cuya técnica surge del automatismo surrealista. Con la cuenta de Instagram verificada y más de mil seguidores que están atentos a sus proyectos, llegó a exponer sus obras en Argentina, Uruguay, Barcelona, Canadá y Estados Unidos. De la misma manera, exploró otras áreas del arte y se convirtió en autora del libro “La dislexia, mis hijos y yo” (también presentado como La magia de las palabras ) publicado a inicios de junio de 2026, donde aborda la crianza de sus dos hijos, a sus 45 años, y bajo esta condición.

Paula Barbini

La realidad de Paula Barbini dio un giro inesperado cuando fue apuntada como el nuevo interés romántico de Facundo Arana. Sus redes sociales, llenas de posteos de sus trabajos y algunos amigos y familia, tomaron un giro más filosófico. En medio de los rumores, compartió una frase reflexiva que decía: "Me das paz. Debe ser uno de los piropos más lindos y más infravalorados". Los seguidores de Arana no tardaron en notarlo y las teorías comenzaron a aparecer.

El mensaje de Paula Barbini, el supuesto nuevo amor de Facundo Arana

Los rumores de romance entre Paula Barbini y Facundo Arana

Durante las últimas semanas, la posibilidad de una reconciliación entre Facundo Arana y María Susini emocionó a sus seguidores. La expareja mantiene el hermetismo respecto a su relación, luego de que su separación se volviera mediática. Sin embargo, el regreso del amor sufrió un revés cuando Fernanda Iglesias apuntó sobre otra mujer que sería el nuevo amor del actor. En Puro Show (eltrece), la perodista dio la noticia de que Arana asistió de forma presencial al lanzamiento del libro de Paula Barbini.

"Me faltaba algo, una prueba para confirmarlo, y ahora sucedió porque fueron juntos a un evento por la zona del pasaje Bollini. Fueron a un concierto de jazz, y está la fotografía de los dos juntos. Ellos ya venían dando algunas señales en las redes sociales. Había mucho like, algún que otro comentario, mucha de esa cosa que pasa ahora cuando dos personas están interesadas o se están empezando a conocer" decretó Iglesias, abriendo la posibilidad de un nuevo amor ligado a las artes.

Esta vinculación sorprendió al mundo del espectáculo, debido a que sepulta los recientes trascendidos que sugerían una posible reconciliación entre Facundo Arana y su exesposa, María Susini. Por el momento, ninguno confirmó la unión, y el mensaje de Paula Barbini, la mujer apuntada de nuevo amor, generó nuevas teorías alrededor.

A.E