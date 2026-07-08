Luego de cumplir 18 años, India, la hija de María Susini y Facundo Arana, decidió hacer camino propio fuera de Argentina. Instalada en Bélgica, la joven apostó por sumar nuevas experiencias en esta etapa de crecimiento personal.

Así está hoy India, la hija de Facundo Arana y María Susini que vive en Europa

Siempre orgullosos de su heredera, la reacción de sus famosos padres frente a la decisión de India fue de apoyo absoluto. “Cuando un hijo te dice que se va, lo primero es mirarse con la madre y comprender que es la aventura de su vida”, contó Facundo Arana, dejando en claro que tanto él como María Susini confían en la madurez y en la capacidad de la joven para enfrentar los desafíos que implica vivir en otro país.

India Arana en Bélgica

Muy entusiasmada con su presente, India Arana comparte gran parte de su día a día en las redes sociales, entre paseos urbanos, trabajo y momentos de relax en Bélgica. En Lovaina, por ejemplo, se la pudo ver caminando por calles adoquinadas y descubriendo rincones icónicos, como su casco histórico.

Además de sus recorridos urbanos, la hija de los actores también se acercó a la naturaleza, una faceta que forma parte de su vida cotidiana y que abrazó como un valor esencial gracias a la crianza recibida.

Así está hoy India, la hija de Facundo Arana y María Susini

Feliz y a pura sonrisa, durante su estadía India no dudó en compartir con sus seguidores en Instagram distintos momentos en el campo, rodeada de verde y en contacto con animales, reflejando la importancia que tiene para ella el aire libre. “Otro pueblo, otro tren” y “Brujas me encantaste”, escribió la joven junto al carrusel de imágenes de su paso por las ciudades belgas.

Además de regalar postales de destinos pintorescos como Brujas, los looks urbanos y prácticos de India Arana también cosecharon elogios. Chaquetas de cuero, jeans y accesorios se convirtieron en los protagonistas de estilismos modernos que acompañaron sus caminatas y paseos, llevándose tantas miradas como las postales de su viaje.