Facundo Arana: "La carrera me abrió todas las puertas, pero fue lindo no usarlas"

En una entrevista exclusiva en el programa Caras Glam, conducido por Marcelo Polino, el reconocido actor y músico argentino Facundo Arana compartió detalles sobre su trayectoria, el éxito que cosechó a lo largo de los años y sus reflexiones sobre aquel tiempo en que su rostro inundaba las calles de Buenos Aires.

Facundo Arana en Caras TV

Facundo Arana confesó la verdad de su carrera

Facundo Arana, nacido en Buenos Aires el 31 de marzo de 1972, conquistó a públicos de distintas edades a través de sus papeles en series emblemáticas como Chiquititas, Muñeca Brava, Yago, pasión morena, 099 Central, Padre coraje, Sos mi vida, Vidas robadas y Farsantes, entre otras. Su versatilidad y carisma le permitió mantenerse vigente en la industria del entretenimiento argentino por décadas.

Facundo Arana

En diálogo con Marcelo Polino, el actor resaltó la suerte de haber tenido la oportunidad de que su talento y perseverancia le abrieran caminos por sí mismo: "La carrera me abrió todas las puertas que te puedas imaginar, todas. Y fue muy lindo ver que yo no hacía uso de ninguna de esas puertas". En la misma línea, el galán de telenovelas subrayó: "Porque del otro lado había gente que veía que yo no hacía uso de esas puertas y eso también habla bien de uno". Y agregó: "Me gusta mucho no haber ido a tocar una puerta con mi carrera".

Facundo Arana rememoró los años en los que toda la ciudad estaba empapelada con su cara

Durante la entrevista en Caras Glam, Facundo Arana recordó aquellos años en los que su rostro estaba en todas partes: en las calles, en las tapas de revistas y en la televisión. "Estás de una nota acá, una nota allá, no paras y tenés una tapa, otra tapa y todo de golpe toda la ciudad, está empapelada con tu cara, pero lo es, es vertiginoso", expresó con nostalgia y cierto asombro. "Claro, no es que no te das cuenta, pero en el vértigo vos no podés parar y verlo desde afuera, no por lo menos en esas edades", agregó.

Facundo Arana

El actor rememoró cómo fue aquel período en el que su carrera alcanzó un crecimiento acelerado. "Me preparé desde el año 93 y en el 98 arrancó Chiquititas. Y entonces del 93 al 98 había tenido 5 años de laburo constante, todo el tiempo, viernes, sábado, domingo, todo el día. Estaba todo el día trabajando de un proyecto a otro y eso me permitió empezar a tener la posibilidad de manejarme, como pez en el agua, en lo que tenía que haber después con 20 escenas por día", relató con humildad y satisfacción.

Con estas declaraciones, Facundo Arana se sinceró sobre que sucedió cuando se encontró con el éxito y también, permitió conocer el detrás de estas icónicas telenovelas argentinas, que marcaron generaciones, hicieron pico en puntos de rating y provocaron fanatismo en la audiencia.