Así están hoy Yaco y Moro, los hijos de Facundo Arana: perfil ultra reservado y pasión que comparten con su hermana India

Facundo Arana y María Susini crearon, en todos sus años de matrimonio, una familia de cinco con sus hijos que busca la crianza y la conexión con la naturaleza y el campo. La mayor, India, es la más conocida a nivel de redes sociales y mediatización, manteniendo un perfil reservado en todas las postales en las que aparecen. Son sus hijos mellizos, Yaco y Moro, quienes siempre llamaron la atención por el parecido físico a sus padres y su personalidad tan unida. Los seguidores se sorprenden con lo mucho que crecieron y con la relación que mantienen con cada integrante de la familia.

Facundo Arana, Yaco Arana, Moro Arana

La historia de amor de Facundo Arana y María Susini: el nacimiento de Yaco y Moro

La historia de amor de Facundo Arana y María Susini comenzó en 2007, con un " segundo flechazo" inmediato. La relación comenzó a crecer de a poco y, aún siendo solo novios, formaron a su familia con sus tres hijos en común. La familia se ensambló en un lapso de apenas un año y medio. La primogénita de la pareja, India Arana, nació el 10 de mayo de 2008. Yaco y Moro Arana, los mellizos más conocidos dentro de las revistas, nacieron el 19 de octubre de 2009, cerraron al clan Arana-Susini. Entre publicidades, su vida pública como actores y modelos, y una vida conectada a la naturaleza, sellaron su amor el 21 de diciembre de 2012, con una boda íntima y descontracturada en un campo de la provincia de Buenos Aires, donde celebraron rodeados de sus seres queridos y animales.

La pareja sufrió su golpe más duro a principios de 2026, tras casi 19 años de relación. La crisis entre ellos fue confirmada por diversos programas de espectáculos y, seguido a esto, llegó la separación de la pareja. Si bien el quiebre no fue definitivo, ya que en junio de 2026 se confirmó que Arana y Susini decidieron darse una nueva oportunidad y apostar otra vez al amor, fueron sus hijos los que terminaron llamando la atención de todos. Manteniendo su bajo perfil mediático y protegiéndose en sus vidas privadas, los usuarios pudieron ver el crecimiento de ambos y cómo se adaptaron a esta nueva etapa de sus padres

Facundo Arana y María Susini con sus hijos India, Yaco y Moro

Así están hoy Yaco y Moro, los hijos mellizos de Facundo Arana y María Susini

Yaco y Moro son los hijos mellizos de Facundo Arana y María Susini que más mantienen su lejanía con la vida pública. Cuando nacieron, se volvieron títulos de noticias al ser de los mellizos más observados por los seguidores de los actores. Los nombres elegidos por la pareja llamaron la atención y fue Facundo quien explicó en el programa de Susana Giménez que buscaban nombres con fuerza, musicalidad y personalidad: "Moro" inspirado con reminiscencias literarias e históricas, y "Yaco" por su similitud con raíces clásicas como Yago.

Otro de los datos más llamativos fue la crianza homeschooling (educación en casa) durante algunos años de su adolescencia. Esta modalidad alternativa fue elegida para adaptar la escuela al estilo de vida de la familia, signado por los viajes, el contacto directo con la naturaleza y las campañas solidarias o deportivas de Facundo y María. Actualmente, tienen 16 años, y construyeron un perfil ultra reservado, y lejano a las redes sociales y medios de comunicación, con un gran interés por el campo y una pasión ecuestre.

Yaco Arana, Moro Arana

Siguiendo la herencia de su madre, ambos adolescentes son jinetes apasionados, participando o asistiendo a eventos de la agenda ecuestre local, como las finales del Abierto Argentino de Polo en Palermo o disciplinas de salto y cuidado de caballos de raza. Además, disfrutan de actividades vinculadas al cuidado de la reserva de animales que la familia posee en su residencia bonaerense, donde conviven con perros, caballos, aves y especies rescatadas.

Este estilo los hace tener una muy cercana relación con su hermana mayor India. No solo el amor por la cabalgata los une, sino que también crearon un vínculo de absoluta complicidad, unión cotidiana y un fuerte sentido de protección mutua. Por el contrario de ellos, que mantienen sus redes sociales en privado o con bajísima actividad pública, India se permite mostrar su presente, siempre acompañada de todos los integrantes de la familia.

María Susini con sus hijos India, Yaco y Moro

El principal comentario del público y de la prensa alrededor de los mellizos es sobre su impactante parecido físico que tienen con sus padres. En las fotos familiares compartidas, los usuarios destacan que Yaco heredó la estructura facial, la mirada y la sonrisa características de Facundo Arana, mientras que Moro posee marcados rasgos y la impronta de María Susini. En las últimas postales, donde se los ve más grandes, también sorprendieron con la altura que llegaron a sobrepasar a su mamá.

Yaco y Moro son los hijos varones de Facundo Arana y María Susini. A pesar de los nombres mediáticos de sus padres, y de las últimas noticias que ellos generaron con su separación y reconciliación, los jóvenes de 16 años marcaron su paso con un perfil ultra reservado y pasión ecuestre que comparten con su hermana India.

A.E