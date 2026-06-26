Mery del Cerro se emocionó al contar detalles sobre su salud tras perder un embarazo: "Tenía un tumor"

Mery del Cerro se refirió a un momento personal que no había contado hasta ahora. Invitada a un programa de televisión por su exitoso presente laboral, la top model hizo hincapié en lo duro que fue su último año y contó cómo los propuestas laborales llegaron en medio de la preocupación y la tristeza.

El fuerte relato de Mery del Cerro tras perder un embarazo

Mery del Cerro protagonizó uno de los momentos más emotivos de Otro Día Perdido (eltrece), el ciclo que conduce Mario Pergolini, al compartir por primera vez en televisión el difícil proceso personal que atravesó durante el último año. La actriz reveló que la propuesta para formar parte de Charlie y la Fábrica de Chocolate, la obra que debutó este mes en el Teatro Gran Rex, llegó en un momento particular de su vida.

En este sentido, Mery del Cerro contó que perdió un embarazo junto a Meme Bouquet, su pareja y padre de sus hijas Mila y Cala, y que poco después debió enfrentar una inesperada operación tras el hallazgo de un extraño tumor. "Me llega este personaje en un momento en el que era la luz al final del camino", comenzó sensibilizada al recordar por todo lo que pasó. Asimismo, aseguró que "el año pasado fue muy increíble y muy duro" para ella ya que cuando tuvo que mudarse a Uruguay para comenzar a grabar la serie Margarita de Cris Morena se enteró de una fuerte noticia.

Mery del Cerro

"Perdimos un embarazo con Meme. Al principio estaba un poco movilizada, tenía un contrato firmado. Nos agarró medio de imprevisto a los dos", expresó y agregó que se enteró "cuatro días antes de cruzar el charco". Además, Mery del Cerro contó: "Nunca me había pasado, cada uno lo procesa como puede". Y sumó con profundo dolor: "La pérdida de un embarazo es muy dura".

Por otro lado, la artista relató que decidió seguir adelante con las grabaciones de la ficción: "Arranqué a grabar. No se lo conté a nadie. Estaba muy lastimada". Sin embargo, señaló que a la única persona que pudo contárselo con el correr de los días fue a su compañera Isabel Macedo.

La dolorosa revelación de Mery del Cerro: "Tenía un tumor"

Luego, Mery del Cerro manifestó que esta no fue la única prueba que le tocó atravesar. Apenas regresó a Buenos Aires, comenzó a sufrir un intenso dolor abdominal que la llevó nuevamente al hospital. "Me empiezo a sentir mal y me hago una ecografía, donde sale que tenía una formación de siete centímetros en el abdomen".

En la entrevista, aclaró que no se trató de "un embarazo ectópico" pero que debió quedar internada para hacerse más estudios. Al tiempo, los médicos revelaron un diagnóstico tan inesperado como preocupante. "Tenía un tumor hipervascularizado. Al día siguiente entré en cirugía. Meme quedó blanco. No lo sabían ni mis papás. Fue de golpe", explicó.

Mery del Cerro

La intervención resultó exitosa, aunque luego debió afrontar una angustiante espera para conocer el resultado definitivo de los análisis. "Sacaron el tumor, estaba encapsulado. Después tuve que esperar 40 días el resultado histopatológico", reveló.

Sobre cómo fue pasar por estos momentos, contestó: "Fue durísimo. No sabía realmente lo que tenía". Finalmente, recibió la noticia que tanto esperaba y pudo dejar atrás la incertidumbre. "El final es feliz. Me dijeron que mi caso era rarísimo. Nunca nadie vio algo así. 'Es un caso de estudio', me dijeron", afirmó.

Por último, la modelo destacó que tras pasar por esta etapa marcada por el sufrimiento y la desesperación apareció una propuesta laboral en teatro que la tiene muy entusiasmada. "Estoy muy agradecida con el personaje y con la vida, que me dio otra oportunidad", concluyó entre lágrimas al hacer foco sobre su papel de la señora Bucket en Charlie y la Fábrica de Chocolate.

De esta manera, Mery del Cerro se emocionó al contar detalles sobre su salud tras perder un embarazo y ser operada de un tumor en el abdomen. Un testimonio fuerte y doloroso que conmovió a sus miles de seguidores y fanáticos.