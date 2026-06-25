La inesperada confesión de Mery del Cerro sobre Mario Pergolini: "Fue mi primer jefe"

El paso de Mery del Cerro por Otro día perdido, el programa que Mario Pergolini conduce por eltrece, estuvo cargado de recuerdos. Durante la entrevista, la modelo y actriz revivió sus primeros pasos en el mundo de la moda y sorprendió al contar que el periodista fue, hace más de dos décadas, su primer jefe.

Mery del Cerro recordó cómo conoció a Mario Pergolini y reveló la inesperada forma en la que empezó su carrera como modelo

Todo comenzó cuando el conductor recordó que ambos habían trabajado juntos en Super M, el reality de modelos que marcó a toda una generación y que él ejercía como productor general. "Estoy teniendo un reencuentro con mi primer jefe después de 24 años", comentó Mery del Cerro entre risas.

Mery del Cerro

"Exactamente, hicimos Super M", respondió Mario Pergolini, quien bromeó sobre aquel vínculo laboral. "Un gran jefe", lo elogió la modelo, antes de que el conductor rematara con humor: "¿No quedó nada pendiente? ¿Un juicio, nada?". "Nada, nada", respondió ella entre risas.

En ese momento, la producción sorprendió a la invitada con un archivo de sus primeras apariciones en televisión durante el casting de Super M. Al verse en pantalla con apenas 16 años, no pudo ocultar la emoción. "Me veo muy parecida a mi hija, que hoy tiene casi 11 años", confesó, conmovida por las imágenes de aquella adolescente que recién comenzaba a perseguir su sueño.

Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando Mery del Cerro reveló que nunca había pensado en anotarse en el certamen. De hecho, todo ocurrió por una casualidad. "Mi mejor amiga se quería anotar. Fui con ella y con su hermana al Hipódromo de Palermo para acompañarlas", comenzó su relato.

Mientras esperaban, la joven decidió acercarse a un grupo de camarógrafos de Caiga Quien Caiga para pedirles un favor. "No teníamos celular en ese momento y nos queríamos ir. Entonces vi unas cámaras de CQC y les pregunté si nos dejaban entrar para avisarle a mi amiga", recordó.

Mery del Cerro y su hija, Mila Bouquet

Fue entonces cuando ocurrió el giro inesperado. "Me senté en las escalinatas y, así como cosa del destino, Ricardo Piñeiro me señaló desde lejos. Vino una persona y me dijo que me anotara. Yo le respondí: 'No, no vine a anotarme, estoy acompañando a una amiga'", contó. Días después recibió un llamado que terminaría cambiándole la vida: "Terminé entrando en Super M y llegué hasta la semifinal".

De esta manera, a 24 años de aquel encuentro fortuito, Mery del Cerro volvió a compartir estudio con Mario Pergolini, el mismo conductor que la vio dar sus primeros pasos en televisión cuando empezó su carrera como modelo.