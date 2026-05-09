Todos los ganadores de los Premios Platino 2026

La XIII edición de los Premios Platino 2026 se llevó a cabo este 9 de mayo en Riviera Maya, México, con una ceremonia que reunió a las grandes estrellas del universo audiovisual iberoamericano. La gala contó con la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, en una noche donde el cine, las series y las plataformas serán protagonistas.
Además del despliegue artístico y las esperadas premiaciones, uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Platino de Honor por su trayectoria.
Entre las producciones y artistas más destacados de esta edición de los Premios Platino aparecieron títulos como Belén, Homo Argentum y El Eternauta, junto a figuras como Dolores Fonzi, Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani, quienes formaron parte de las nominaciones más importantes de la noche.
La lista completa de los ganadores de los Premio Platinos 2026
Película de animación
- Decorado
- Kayara
- Olivia & Las Nubes
- Soy Frankelda
Ganador: Olivia & Las Nubes. Sara Linares, Michel Brown y Jorge López entregaron el premio a la cinta.
Película documental
- Apocalipse nos Trópicos
- Bajo las Banderas, El Sol
- Flores para Antonio
- Tardes de Soledad
Ganador: "Apocalipse nos trópicos". El reconocimiento fue presentado por Javier Sotomayor, Valeria Mazza y Giba durante la ceremonia. Aunque la producción se quedó con el galardón, su directora, Petra Costa, no estuvo presente en la gala para recibir la distinción.
Miniserie o teleserie cinematográfica
- Anatomía de un Instante
- Chespirito: Sin Quere Queriendo
- El Eternauta
- Las Muertas
Ganador: El Eternauta. Mabel Moreno, Michael Ronda y Manolo Cardona entregaron el galardón
Interpretación masculina en miniserie o teleserie
- Alvaro Morte - Anatomía de un Instante
- Javier Cámara - Yakarta
- Leonardo Sbaraglia - Menem
- Ricardo Darín - El Eternauta
Ganador: Ricardo Darín. Ludwika Paleta y César Troncoso entregaron la estatuilla al célebre actor.
Interpretación femenina en miniserie o teleserie
- Canela Peña - Furia
- Carla Quílez - Yakarta
- Griselda Siciliani - Envidiosa
- Paulina Gaitán - Las Muertas
Ganador: Paulina Gaitán. Juan Minujín y Andrea Pietra entregaron el galardón a la artista.
Creador/a en miniserie o teleserie
- Bruno Stagnaro - El Eternauta
- José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos & Fran Araújo - Anatomía de un Instante
- Mariano Varela & Ariel Winograd - Menem
- Rodrigo Guerrero - Estado de Fuga: 1986
Ganador: Bruno Stagnaro. Carolina Kopelioff y Christian Meier entregaron el premio al creador de la ficción argentina.
Serie de larga duración
- Beleza Fatal
- La Promesa
- Sueños de Libertad
- Velvet: El Nuevo Imperio
Ganador: Beleza Fatal. Carmen Villalobos y Juan Alfonso Baptista entregaron el galardón.
Ópera prima
- La Misteriosa Mirada del Flamenco
- Manas
- No Nos Moveran
- Sorda
Ganador: Sorda. Stephanie Cayo y André Lamoglia entregaron la estatuilla a la obra, dirigida por Eva Libertad.
Interpretación Femenina
- Blanca Soroa - Los Domingos
- Dolores Fonzi - Belén
- Natalia Reyes - Aun es de Noche en Caracas
- Patricia López Arnaiz - Los Domingos
Ganador: Blanca Soroa. Alfredo Castro y Camila Plaate entregaron el galardón a la actriz de Los Domingos.
Interpretación Masculina
- Alberto San Juan - La Cena
- Guillermo Francella - Homo Argentum
- Ubeimar Rios Gomez - Un poeta
- Wagner Moura - O Agente Secreto
Ganador: Wagner Moura. El actor no pudo asistir a la ceremonia por asuntos laborales
Película en el género de comedia iberoamericana de ficción
- Homo Argentum
- La Cena
- Un Cabo Suelto
- Un Poeta
Ganador: La Cena. Ana Claudia Talancón y José Eduardo Derbez entregaron el premio al film dirigido por Manuel Gómez Pereira.
Dirección
- Alauda Ruiz de Azúa - Los Domingos
- Dolores Fonzi - Belén
- Kleber Mendonça Filho - O Agente Secreto
- Oliver Laxe - Sirât
Ganador: Kleber Mendonça Filho. Paco León y Antonia Zegers le entregaron la estatuilla por su trabajo en O agente secreto.
Guión
- Alauda Ruiz de Azúa - Los Domingos
- Kleber Mendonça Filho - O Agente Secreto
- Oliver Laxe & Santiago Fillol - Sirât
- Simón Mesa Soto - Un poeta
Ganador: Kleber Mendonça Filho. Mariela Garriga, Santiago Cabrera y Christian Malheiros entregaron el premio.
Mejor película Iberoamericana de Ficción
- Aún es de noche en Caracas
- Belén
- Los Domingos
- O agente secreto
- Sirât
Ganador: O agente secreto. Belén Rueda y Edgar Ramírez entregaron el galardón.
Interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie
- César Troncoso - El Eternauta
- David Lorente - Anatomía de un Instante
- Eduard Fernández - Anatomía de un Instante
- Juan Lecanda - Chespirito: Sin Querer Queriendo
Ganador:
Interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie
- Andrea Prieta - El Eternauta
- Leticia Huijara - Las Muertas
- Lorena Vega - Envidiosa
- Yalitza Aparicio - Cometierra
Ganador:
Música original en miniserie o teleserie
- Antônio Pinto & Gabriel Ferreira - Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
- Federico Jusid - El Eternauta
- Julio de la Rosa - Anatomía de un Instante
- Manuel J Gordillo - Estado de Fuga: 1986
Ganador:
Dirección de montaje en miniserie o teleserie
- Alejandro Brodersohn & Alejandro Parysow - El Eternauta
- Andrés Quaranta - Menem
- José M.G. Moyano - Anatomía de un Instante
- Valeria Venezuela & Maria José Cuevas - Juan Gabriel: Debo, Puedo, Quiero
Ganador:
Dirección de arte en miniserie o teleserie
- María Battaglia & Julián Romera - El Eternauta
- Natalia Mendiburu - Menem
- Pepe Domínguez del Olmo - Anatomía de un instante
- Salvador Parra - Las Muerta
Ganador:
Dirección de fotografía en miniserie o teleserie
- Alberto Anaya Adalid - Las Muertas
- Álex Catalán - Anatomía de un instante
- Diego Jiménez - Estado de Fuga: 1986
- Gastón Girod - El Eternauta
Ganador:
Dirección de sonido en serie o teleserie
- Alejandro De Icaza - Mentiras: La Serie
- Andrés Silva & Alejandro Uribe Holguín - Estado de Fuga: 1986
- Daniel de Zayas - Anatomía de un instante
- Martín Grignaschi - El Eternauta
Ganador:
Diseño de vestuario en miniserie o teleserie
- Annaí Ramos - Nadie Nos Vio Partir
- Fernando García - Anatomía de un Instante
- Julián Grijalba - Estado de Fuga: 1986
- Patricia Conta - El Eternauta
- Pilar González - Menem
Ganador:
Efectos especiales en miniserie o teleserie
- Daniel de la Madrid & Alejandro Valente - Cometierra
- Ezequiel Rossi, Pablo Accame & Ignacio Pol - El Eternauta
- Guille Lawlor, Bruno Fauceglia & Ezequiel Hasl - Menem
- Ricardo Arvizu - Cada Minuto Cuenta
Ganador:
Maquillaje y peluquería en miniserie o teleserie
- Alejandra Velarde - Mentiras: La Serie
- Dino Balanzino & Ángela Garacija - El Eternauta
- Marcos Cáceres & Dolores Giménez - Menem
- Yolanda Piña & Nacho Díaz - Anatomía de un Instante
Ganador:
Premio platino al cine y educación en valores
- Belén
- La Mujer de la Fila
- Manas
- Sorda
Ganador:
Interpretación de Reparto Masculina
- Álvaro Cervantes - Sorda
- Edgar Ramírez - Aún Es de Noche en Caracas
- Juan Minujín - Los Domingos
- Rodrigo Santoro - O Último Azul
Ganador:
Interpretación de Reparto Femenina
- Camila Pláate - Belén
- Dira Paes - Manas
- Julieta Cardinali - Belén
- Nagore Aramburu - Los Domingos
Ganador:
Música original
- Alejandro Rivas & Gonzalo Prado - El Último Blues del Croata
- Aránzazu Calleja - Maspaloma
- Matty Bye & Trío Ramberget - Un poeta
- Tomas Alves Souza & Mateus Alves - O Agente Secreto
Ganador:
Dirección de montaje
- Andrés Gil - Los Domingos
- Cristobal Fernandez - Sirât
- Eduardo Serrano & Matheus Farias - O Agente Secreto
- Ricardo Saravia - Un poeta
Ganador:
Dirección de arte
- Bernardita Baeza - La Misteriosa Mirada del Flamenco
- Koldo Vallés - La Cena
- Micaela Saiegh - Belén
- Thales Junqueira - O Agente Secreto
Ganador:
Dirección de fotografía
- Bet Rourich - Los Domingos
- Javier Juliá - Belén
- Juan Sarmiento G. - Un Poeta
- Mauro Herce - Sirât
Ganador:
Dirección de sonido
- Amanda Villavieja, Laia Casanovas & Yasmina Praderas - Sirât
- Eduardo Cáceres - Cordillera de Fuego
- Leandro de Loredo - Belén
- Urki Garai, Enrique G. Bermejo & Alejandro Castillo - Sorda
Ganador:
Diseño de vestuario
- Ana Martínez Fesser - Los Domingos
- Helena Sanchís - La Cena
- Lucía Gasconi & Grata Ure - Belén
- Rita Azevedo - O Agente Secreto
Ganador:
Efectos especiales
- Ana Rubio, Paula Gallifa & Rubia - Los Tigres
- Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago & Mariano Segat - Belén
- Pep Claret - Sirât
- Raul Luna & Paula Siqueira - Aún es de Noche en Caracas
Ganador:
Maquillaje y peluquería
- Ainhoa Eskisabel & Jone Gabarain - Los Domingos
- Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver & Nacho Díaz - El Cautivo
- Martín Macías Trujillo - O Filho de Mil Homens
- Nuno Esteves & Teresa Dias - As Meninas Exemplares
Ganador:
La edición de los Premios Platino 2026 reflejó el gran momento que atraviesa el audiovisual iberoamericano, con producciones cada vez más ambiciosas, relatos de fuerte impacto emocional y una presencia creciente de series y películas que lograron trascender fronteras.