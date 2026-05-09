Todos los ganadores de los Premios Platino 2026

La XIII edición de los Premios Platino 2026 se llevó a cabo este 9 de mayo en Riviera Maya, México, con una ceremonia que reunió a las grandes estrellas del universo audiovisual iberoamericano. La gala contó con la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, en una noche donde el cine, las series y las plataformas serán protagonistas.

Además del despliegue artístico y las esperadas premiaciones, uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Platino de Honor por su trayectoria.

Entre las producciones y artistas más destacados de esta edición de los Premios Platino aparecieron títulos como Belén, Homo Argentum y El Eternauta, junto a figuras como Dolores Fonzi, Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani, quienes formaron parte de las nominaciones más importantes de la noche.

La lista completa de los ganadores de los Premio Platinos 2026

Película de animación

Decorado

Kayara

Olivia & Las Nubes

Soy Frankelda

Ganador: Olivia & Las Nubes. Sara Linares, Michel Brown y Jorge López entregaron el premio a la cinta.

Olivia & Las Nubes | Captura de la película

Película documental

Apocalipse nos Trópicos

Bajo las Banderas, El Sol

Flores para Antonio

Tardes de Soledad

Ganador: "Apocalipse nos trópicos". El reconocimiento fue presentado por Javier Sotomayor, Valeria Mazza y Giba durante la ceremonia. Aunque la producción se quedó con el galardón, su directora, Petra Costa, no estuvo presente en la gala para recibir la distinción.

Apocalipse nos trópicos, Película Documental

Miniserie o teleserie cinematográfica

Anatomía de un Instante

Chespirito: Sin Quere Queriendo

El Eternauta

Las Muertas

Ganador: El Eternauta. Mabel Moreno, Michael Ronda y Manolo Cardona entregaron el galardón

El Eternauta | Netflix

Interpretación masculina en miniserie o teleserie

Alvaro Morte - Anatomía de un Instante

Javier Cámara - Yakarta

Leonardo Sbaraglia - Menem

Ricardo Darín - El Eternauta

Ganador: Ricardo Darín. Ludwika Paleta y César Troncoso entregaron la estatuilla al célebre actor.

Ricardo Darín en El Eternauta

Interpretación femenina en miniserie o teleserie

Canela Peña - Furia

Carla Quílez - Yakarta

Griselda Siciliani - Envidiosa

Paulina Gaitán - Las Muertas

Ganador: Paulina Gaitán. Juan Minujín y Andrea Pietra entregaron el galardón a la artista.

Paulina Gaitán | Captura de la serie

Creador/a en miniserie o teleserie

Bruno Stagnaro - El Eternauta

José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos & Fran Araújo - Anatomía de un Instante

Mariano Varela & Ariel Winograd - Menem

Rodrigo Guerrero - Estado de Fuga: 1986

Ganador: Bruno Stagnaro. Carolina Kopelioff y Christian Meier entregaron el premio al creador de la ficción argentina.

Bruno Stagnaro | Redes Sociales

Serie de larga duración

Beleza Fatal

La Promesa

Sueños de Libertad

Velvet: El Nuevo Imperio

Ganador: Beleza Fatal. Carmen Villalobos y Juan Alfonso Baptista entregaron el galardón.

Beleza Fatal | Captura HBO

Ópera prima

La Misteriosa Mirada del Flamenco

Manas

No Nos Moveran

Sorda

Ganador: Sorda. Stephanie Cayo y André Lamoglia entregaron la estatuilla a la obra, dirigida por Eva Libertad.

Sorda, Ópera Prima | Captura de pantalla

Interpretación Femenina

Blanca Soroa - Los Domingos

Dolores Fonzi - Belén

Natalia Reyes - Aun es de Noche en Caracas

Patricia López Arnaiz - Los Domingos

Ganador: Blanca Soroa. Alfredo Castro y Camila Plaate entregaron el galardón a la actriz de Los Domingos.

Blanca Soroa | Captura de pantalla de Los Domingos

Interpretación Masculina

Alberto San Juan - La Cena

Guillermo Francella - Homo Argentum

Ubeimar Rios Gomez - Un poeta

Wagner Moura - O Agente Secreto

Ganador: Wagner Moura. El actor no pudo asistir a la ceremonia por asuntos laborales

Wagner Moura en O agente secreto | Captura de Pantalla

Película en el género de comedia iberoamericana de ficción

Homo Argentum

La Cena

Un Cabo Suelto

Un Poeta

Ganador: La Cena. Ana Claudia Talancón y José Eduardo Derbez entregaron el premio al film dirigido por Manuel Gómez Pereira.

La Cena | Captura de pantalla

Dirección

Alauda Ruiz de Azúa - Los Domingos

Dolores Fonzi - Belén

Kleber Mendonça Filho - O Agente Secreto

Oliver Laxe - Sirât

Ganador: Kleber Mendonça Filho. Paco León y Antonia Zegers le entregaron la estatuilla por su trabajo en O agente secreto.

Kleber Mendonça Filho | Redes Sociales

Guión

Alauda Ruiz de Azúa - Los Domingos

Kleber Mendonça Filho - O Agente Secreto

Oliver Laxe & Santiago Fillol - Sirât

Simón Mesa Soto - Un poeta

Ganador: Kleber Mendonça Filho. Mariela Garriga, Santiago Cabrera y Christian Malheiros entregaron el premio.

Kleber Mendonça Filho | Redes Sociales

Mejor película Iberoamericana de Ficción

Aún es de noche en Caracas

Belén

Los Domingos

O agente secreto

Sirât

Ganador: O agente secreto. Belén Rueda y Edgar Ramírez entregaron el galardón.

O agente Secreto | Captura de Pantalla

Interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

César Troncoso - El Eternauta

David Lorente - Anatomía de un Instante

Eduard Fernández - Anatomía de un Instante

Juan Lecanda - Chespirito: Sin Querer Queriendo

Ganador:

Interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

Andrea Prieta - El Eternauta

Leticia Huijara - Las Muertas

Lorena Vega - Envidiosa

Yalitza Aparicio - Cometierra

Ganador:

Música original en miniserie o teleserie

Antônio Pinto & Gabriel Ferreira - Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

Federico Jusid - El Eternauta

Julio de la Rosa - Anatomía de un Instante

Manuel J Gordillo - Estado de Fuga: 1986

Ganador:

Dirección de montaje en miniserie o teleserie

Alejandro Brodersohn & Alejandro Parysow - El Eternauta

Andrés Quaranta - Menem

José M.G. Moyano - Anatomía de un Instante

Valeria Venezuela & Maria José Cuevas - Juan Gabriel: Debo, Puedo, Quiero

Ganador:

Dirección de arte en miniserie o teleserie

María Battaglia & Julián Romera - El Eternauta

Natalia Mendiburu - Menem

Pepe Domínguez del Olmo - Anatomía de un instante

Salvador Parra - Las Muerta

Ganador:

Dirección de fotografía en miniserie o teleserie

Alberto Anaya Adalid - Las Muertas

Álex Catalán - Anatomía de un instante

Diego Jiménez - Estado de Fuga: 1986

Gastón Girod - El Eternauta

Ganador:

Dirección de sonido en serie o teleserie

Alejandro De Icaza - Mentiras: La Serie

Andrés Silva & Alejandro Uribe Holguín - Estado de Fuga: 1986

Daniel de Zayas - Anatomía de un instante

Martín Grignaschi - El Eternauta

Ganador:

Diseño de vestuario en miniserie o teleserie

Annaí Ramos - Nadie Nos Vio Partir

Fernando García - Anatomía de un Instante

Julián Grijalba - Estado de Fuga: 1986

Patricia Conta - El Eternauta

Pilar González - Menem

Ganador:

Efectos especiales en miniserie o teleserie

Daniel de la Madrid & Alejandro Valente - Cometierra

Ezequiel Rossi, Pablo Accame & Ignacio Pol - El Eternauta

Guille Lawlor, Bruno Fauceglia & Ezequiel Hasl - Menem

Ricardo Arvizu - Cada Minuto Cuenta

Ganador:

Maquillaje y peluquería en miniserie o teleserie

Alejandra Velarde - Mentiras: La Serie

Dino Balanzino & Ángela Garacija - El Eternauta

Marcos Cáceres & Dolores Giménez - Menem

Yolanda Piña & Nacho Díaz - Anatomía de un Instante

Ganador:

Premio platino al cine y educación en valores

Belén

La Mujer de la Fila

Manas

Sorda

Ganador:

Interpretación de Reparto Masculina

Álvaro Cervantes - Sorda

Edgar Ramírez - Aún Es de Noche en Caracas

Juan Minujín - Los Domingos

Rodrigo Santoro - O Último Azul

Ganador:

Interpretación de Reparto Femenina

Camila Pláate - Belén

Dira Paes - Manas

Julieta Cardinali - Belén

Nagore Aramburu - Los Domingos

Ganador:

Música original

Alejandro Rivas & Gonzalo Prado - El Último Blues del Croata

Aránzazu Calleja - Maspaloma

Matty Bye & Trío Ramberget - Un poeta

Tomas Alves Souza & Mateus Alves - O Agente Secreto

Ganador:

Dirección de montaje

Andrés Gil - Los Domingos

Cristobal Fernandez - Sirât

Eduardo Serrano & Matheus Farias - O Agente Secreto

Ricardo Saravia - Un poeta

Ganador:

Dirección de arte

Bernardita Baeza - La Misteriosa Mirada del Flamenco

Koldo Vallés - La Cena

Micaela Saiegh - Belén

Thales Junqueira - O Agente Secreto

Ganador:

Dirección de fotografía

Bet Rourich - Los Domingos

Javier Juliá - Belén

Juan Sarmiento G. - Un Poeta

Mauro Herce - Sirât

Ganador:

Dirección de sonido

Amanda Villavieja, Laia Casanovas & Yasmina Praderas - Sirât

Eduardo Cáceres - Cordillera de Fuego

Leandro de Loredo - Belén

Urki Garai, Enrique G. Bermejo & Alejandro Castillo - Sorda

Ganador:

Diseño de vestuario

Ana Martínez Fesser - Los Domingos

Helena Sanchís - La Cena

Lucía Gasconi & Grata Ure - Belén

Rita Azevedo - O Agente Secreto

Ganador:

Efectos especiales

Ana Rubio, Paula Gallifa & Rubia - Los Tigres

Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago & Mariano Segat - Belén

Pep Claret - Sirât

Raul Luna & Paula Siqueira - Aún es de Noche en Caracas

Ganador:

Maquillaje y peluquería

Ainhoa Eskisabel & Jone Gabarain - Los Domingos

Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver & Nacho Díaz - El Cautivo

Martín Macías Trujillo - O Filho de Mil Homens

Nuno Esteves & Teresa Dias - As Meninas Exemplares

Ganador:

La edición de los Premios Platino 2026 reflejó el gran momento que atraviesa el audiovisual iberoamericano, con producciones cada vez más ambiciosas, relatos de fuerte impacto emocional y una presencia creciente de series y películas que lograron trascender fronteras.