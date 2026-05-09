domingo 10 de mayo del 2026
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Todos los ganadores de los Premios Platino 2026

La gran celebración del audiovisual iberoamericano reunió a las figuras más importantes del cine y las series en español.

Premios Platino 2026
Premios Platino 2026 | WEB

La XIII edición de los Premios Platino 2026 se llevó a cabo este 9 de mayo en Riviera Maya, México, con una ceremonia que reunió a las grandes estrellas del universo audiovisual iberoamericano. La gala contó con la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, en una noche donde el cine, las series y las plataformas serán protagonistas.

Además del despliegue artístico y las esperadas premiaciones, uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Platino de Honor por su trayectoria.

Entre las producciones y artistas más destacados de esta edición de los Premios Platino aparecieron títulos como Belén, Homo Argentum y El Eternauta, junto a figuras como Dolores Fonzi, Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani, quienes formaron parte de las nominaciones más importantes de la noche.

La lista completa de los ganadores de los Premio Platinos 2026

Película de animación

  • Decorado
  • Kayara
  • Olivia & Las Nubes
  • Soy Frankelda

Ganador: Olivia & Las Nubes. Sara Linares, Michel Brown y Jorge López entregaron el premio a la cinta.

Olivia y Las Nubes
Olivia & Las Nubes | Captura de la película

Película documental

  • Apocalipse nos Trópicos
  • Bajo las Banderas, El Sol
  • Flores para Antonio
  • Tardes de Soledad

Ganador: "Apocalipse nos trópicos". El reconocimiento fue presentado por Javier Sotomayor, Valeria Mazza y Giba durante la ceremonia. Aunque la producción se quedó con el galardón, su directora, Petra Costa, no estuvo presente en la gala para recibir la distinción.

Apocalipse nos trópicos
Apocalipse nos trópicos, Película Documental

Miniserie o teleserie cinematográfica

  • Anatomía de un Instante
  • Chespirito: Sin Quere Queriendo
  • El Eternauta
  • Las Muertas

Ganador: El Eternauta. Mabel Moreno, Michael Ronda y Manolo Cardona entregaron el galardón

El Eternauta
El Eternauta | Netflix

Interpretación masculina en miniserie o teleserie

  • Alvaro Morte - Anatomía de un Instante
  • Javier Cámara - Yakarta
  • Leonardo Sbaraglia - Menem
  • Ricardo Darín - El Eternauta

Ganador: Ricardo Darín. Ludwika Paleta y César Troncoso entregaron la estatuilla al célebre actor.

Ricardo Darín adelantó cómo será el primer capítulo de la segunda temporada de El Eternauta en Netflix
Ricardo Darín en El Eternauta

Interpretación femenina en miniserie o teleserie

  • Canela Peña - Furia
  • Carla Quílez - Yakarta
  • Griselda Siciliani - Envidiosa
  • Paulina Gaitán - Las Muertas

Ganador: Paulina Gaitán. Juan Minujín y Andrea Pietra entregaron el galardón a la artista.

Paulina Gaitán
Paulina Gaitán | Captura de la serie

Creador/a en miniserie o teleserie

  • Bruno Stagnaro - El Eternauta
  • José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos & Fran Araújo - Anatomía de un Instante
  • Mariano Varela & Ariel Winograd - Menem
  • Rodrigo Guerrero - Estado de Fuga: 1986

Ganador: Bruno Stagnaro. Carolina Kopelioff Christian Meier entregaron el premio al creador de la ficción argentina.

Bruno Stagnaro
Bruno Stagnaro | Redes Sociales

Serie de larga duración

  • Beleza Fatal
  • La Promesa
  • Sueños de Libertad
  • Velvet: El Nuevo Imperio

Ganador: Beleza Fatal. Carmen Villalobos y Juan Alfonso Baptista entregaron el galardón.

Beleza Fatal
Beleza Fatal | Captura HBO

Ópera prima

  • La Misteriosa Mirada del Flamenco
  • Manas
  • No Nos Moveran
  • Sorda

Ganador: Sorda. Stephanie Cayo y André Lamoglia entregaron la estatuilla a la obra, dirigida por Eva Libertad.

Sorda
Sorda, Ópera Prima | Captura de pantalla

Interpretación Femenina

  • Blanca Soroa - Los Domingos
  • Dolores Fonzi - Belén
  • Natalia Reyes - Aun es de Noche en Caracas
  • Patricia López Arnaiz - Los Domingos

Ganador: Blanca Soroa. Alfredo Castro y Camila Plaate entregaron el galardón a la actriz de Los Domingos.

Blanca Soroa
Blanca Soroa | Captura de pantalla de Los Domingos

Interpretación Masculina

  • Alberto San Juan - La Cena
  • Guillermo Francella - Homo Argentum
  • Ubeimar Rios Gomez - Un poeta
  • Wagner Moura - O Agente Secreto

Ganador: Wagner Moura. El actor no pudo asistir a la ceremonia por asuntos laborales 

Wagner Moura
Wagner Moura en O agente secreto | Captura de Pantalla

Película en el género de comedia iberoamericana de ficción

  • Homo Argentum
  • La Cena
  • Un Cabo Suelto
  • Un Poeta

Ganador: La Cena. Ana Claudia Talancón y José Eduardo Derbez entregaron el premio al film dirigido por Manuel Gómez Pereira.

La Cena
La Cena | Captura de pantalla

Dirección

  • Alauda Ruiz de Azúa - Los Domingos
  • Dolores Fonzi - Belén
  • Kleber Mendonça Filho - O Agente Secreto
  • Oliver Laxe - Sirât

Ganador: Kleber Mendonça Filho. Paco León y Antonia Zegers le entregaron la estatuilla por su trabajo en O agente secreto.

Kleber Mendonça Filho
Kleber Mendonça Filho | Redes Sociales

Guión

  • Alauda Ruiz de Azúa - Los Domingos
  • Kleber Mendonça Filho - O Agente Secreto
  • Oliver Laxe & Santiago Fillol - Sirât
  • Simón Mesa Soto - Un poeta

Ganador: Kleber Mendonça Filho. Mariela Garriga, Santiago Cabrera y Christian Malheiros entregaron el premio.

Kleber Mendonça Filho
Kleber Mendonça Filho | Redes Sociales

Mejor película Iberoamericana de Ficción

  • Aún es de noche en Caracas 
  • Belén
  • Los Domingos
  • O agente secreto
  • Sirât

Ganador: O agente secreto. Belén Rueda y Edgar Ramírez entregaron el galardón.

O agente Secreto
O agente Secreto | Captura de Pantalla

Interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

  • César Troncoso - El Eternauta
  • David Lorente - Anatomía de un Instante
  • Eduard Fernández - Anatomía de un Instante
  • Juan Lecanda - Chespirito: Sin Querer Queriendo

Ganador:

Interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

  • Andrea Prieta - El Eternauta
  • Leticia Huijara - Las Muertas
  • Lorena Vega - Envidiosa
  • Yalitza Aparicio - Cometierra

Ganador:

Música original en miniserie o teleserie

  • Antônio Pinto & Gabriel Ferreira - Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
  • Federico Jusid - El Eternauta
  • Julio de la Rosa - Anatomía de un Instante
  • Manuel J Gordillo - Estado de Fuga: 1986

Ganador:

Dirección de montaje en miniserie o teleserie

  • Alejandro Brodersohn & Alejandro Parysow - El Eternauta
  • Andrés Quaranta - Menem
  • José M.G. Moyano - Anatomía de un Instante
  • Valeria Venezuela & Maria José Cuevas - Juan Gabriel: Debo, Puedo, Quiero

Ganador:

Dirección de arte en miniserie o teleserie

  • María Battaglia & Julián Romera - El Eternauta
  • Natalia Mendiburu - Menem
  • Pepe Domínguez del Olmo - Anatomía de un instante
  • Salvador Parra - Las Muerta

Ganador:

Dirección de fotografía en miniserie o teleserie

  • Alberto Anaya Adalid - Las Muertas
  • Álex Catalán - Anatomía de un instante
  • Diego Jiménez - Estado de Fuga: 1986
  • Gastón Girod - El Eternauta

Ganador:

Dirección de sonido en serie o teleserie

  • Alejandro De Icaza - Mentiras: La Serie
  • Andrés Silva & Alejandro Uribe Holguín - Estado de Fuga: 1986
  • Daniel de Zayas - Anatomía de un instante
  • Martín Grignaschi - El Eternauta

Ganador:

Diseño de vestuario en miniserie o teleserie

  • Annaí Ramos - Nadie Nos Vio Partir
  • Fernando García - Anatomía de un Instante
  • Julián Grijalba - Estado de Fuga: 1986
  • Patricia Conta - El Eternauta
  • Pilar González - Menem

Ganador:

Efectos especiales en miniserie o teleserie

  • Daniel de la Madrid & Alejandro Valente - Cometierra
  • Ezequiel Rossi, Pablo Accame & Ignacio Pol - El Eternauta
  • Guille Lawlor, Bruno Fauceglia & Ezequiel Hasl - Menem
  • Ricardo Arvizu - Cada Minuto Cuenta

Ganador:

Maquillaje y peluquería en miniserie o teleserie

  • Alejandra Velarde - Mentiras: La Serie
  • Dino Balanzino & Ángela Garacija - El Eternauta
  • Marcos Cáceres & Dolores Giménez - Menem
  • Yolanda Piña & Nacho Díaz - Anatomía de un Instante

Ganador:

Premio platino al cine y educación en valores

  • Belén
  • La Mujer de la Fila
  • Manas
  • Sorda

Ganador:

Interpretación de Reparto Masculina

  • Álvaro Cervantes - Sorda
  • Edgar Ramírez - Aún Es de Noche en Caracas
  • Juan Minujín - Los Domingos
  • Rodrigo Santoro - O Último Azul

Ganador:

Interpretación de Reparto Femenina

  • Camila Pláate - Belén
  • Dira Paes - Manas
  • Julieta Cardinali - Belén
  • Nagore Aramburu - Los Domingos

Ganador:

Música original

  • Alejandro Rivas & Gonzalo Prado - El Último Blues del Croata
  • Aránzazu Calleja - Maspaloma
  • Matty Bye & Trío Ramberget - Un poeta
  • Tomas Alves Souza & Mateus Alves - O Agente Secreto

Ganador:

Dirección de montaje

  • Andrés Gil - Los Domingos
  • Cristobal Fernandez - Sirât
  • Eduardo Serrano & Matheus Farias - O Agente Secreto
  • Ricardo Saravia - Un poeta

Ganador:

Dirección de arte

  • Bernardita Baeza - La Misteriosa Mirada del Flamenco
  • Koldo Vallés - La Cena
  • Micaela Saiegh - Belén
  • Thales Junqueira - O Agente Secreto

Ganador:

Dirección de fotografía

  • Bet Rourich - Los Domingos
  • Javier Juliá - Belén
  • Juan Sarmiento G. - Un Poeta
  • Mauro Herce - Sirât

Ganador:

Dirección de sonido

  • Amanda Villavieja, Laia Casanovas & Yasmina Praderas - Sirât
  • Eduardo Cáceres - Cordillera de Fuego
  • Leandro de Loredo - Belén
  • Urki Garai, Enrique G. Bermejo & Alejandro Castillo - Sorda

Ganador:

Diseño de vestuario

  • Ana Martínez Fesser - Los Domingos
  • Helena Sanchís - La Cena
  • Lucía Gasconi & Grata Ure - Belén
  • Rita Azevedo - O Agente Secreto

Ganador:

Efectos especiales

  • Ana Rubio, Paula Gallifa & Rubia - Los Tigres
  • Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago & Mariano Segat - Belén
  • Pep Claret - Sirât
  • Raul Luna & Paula Siqueira - Aún es de Noche en Caracas

Ganador:

Maquillaje y peluquería

  • Ainhoa Eskisabel & Jone Gabarain - Los Domingos
  • Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver & Nacho Díaz - El Cautivo
  • Martín Macías Trujillo - O Filho de Mil Homens
  • Nuno Esteves & Teresa Dias - As Meninas Exemplares

Ganador:

La edición de los Premios Platino 2026 reflejó el gran momento que atraviesa el audiovisual iberoamericano, con producciones cada vez más ambiciosas, relatos de fuerte impacto emocional y una presencia creciente de series y películas que lograron trascender fronteras.

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