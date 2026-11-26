La familia Cambiaso vivió una fecha especial y las redes sociales fueron el escenario de un saludo lleno de recuerdos. Por el cumpleaños de Poroto, Mía, su hermana mayor, compartió una serie de fotografías que recorrieron distintos momentos de la historia que construyeron juntos desde chicos.

Mia y Poroto Cambiaso

A través de sus historias de Instagram, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso publicó imágenes de diferentes etapas de sus vidas. Con postales de la infancia y otras más actuales, la joven le dedicó un homenaje a su hermano, quien también recibió una mención especial en una de las fotografías vinculadas a su pasión por el polo.

Las fotos de la infancia que Mía Cambiaso compartió por el cumpleaños de Poroto

Entre las primeras imágenes que eligió Mía Cambiaso apareció una fotografía de cuando ambos eran pequeños. En ella, se los veía abrazados y mirando a cámara, en una postal que reflejó la cercanía que mantienen desde sus primeros años. También publicó otro recuerdo de aquella época, en el que ella lucía una vincha rosa, un suéter estampado y una bufanda al tono, mientras que Poroto llevaba un buzo azul. La recopilación también incluyó una fotografía de su hermano, en la que se lo veía haciendo una divertida mueca frente a la cámara, con los ojos entrecerrados y una sonrisa.

Las fotos de la infancia que Mía Cambiaso compartió por el cumpleaños de Poroto

El saludo de Mía a Poroto Cambiaso en una jornada de polo

Para completar el homenaje, Mia Cambiaso eligió una imagen relacionada con el deporte que forma parte de la historia familiar. En la fotografía se observa a Poroto montado a caballo durante una jornada de polo, mientras otra persona se acerca a saludarlo. Sobre esa postal, la joven escribió “Feliz Cumple” y agregó el usuario de su hermano.

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Adolfo Cambiaso y María Vázquez se casaron en 2001 y formaron una familia con tres hijos: Mía, la mayor; Adolfo, conocido como Poroto; y Myla, la menor. Los tres crecieron cerca del mundo del polo y los caballos, una pasión que marcó buena parte de su historia familiar. Mientras Poroto siguió los pasos de su padre y comenzó a desarrollar su propio camino como polista, sus hermanas también encontraron intereses vinculados a ese universo y al mundo de la moda.