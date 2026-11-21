Mía Cambiaso y Tomás Panelo sumaron una nueva muestra pública de su relación. La hija de Adolfo Cambiaso y María Vázquez publicó este sábado 21 de noviembre una foto romántica junto a su novio en su cuenta de Instagram, donde la imagen superó los mil me gusta en sus primeras horas.

La publicación llegó en plena temporada alta del polo argentino, con él en competencia en el Campo Argentino de Palermo y con una historia que se construyó, sobre todo, dentro de las canchas. Torneos compartidos, viajes por Estados Unidos y finales con ella en el palenque rival de su familia forman parte de un vínculo que ambos muestran en sus redes desde hace más de un año.

Mía Cambiaso y Tomás Panelo: el posteo en plena temporada de polo

Mía Cambiaso eligió una fotografía en la que aparece con los ojos cerrados mientras besa a Tomás Panelo, que está de espaldas a la cámara. Él lleva puestos el casco, los guantes y la camiseta número 4 de su equipo, con pantalón blanco y un taco en la mano, y ella, un mono rosa con flores rojas. En el texto escribió apenas "El mejor", acompañado de un corazón rosa.

Mía Cambiaso besa a Tomás Panelo, de espaldas y con la camiseta número 4, en la foto que publicó en Instagram.

El posteo se conoció en medio del 133° Abierto Argentino de Polo, que empezó el 14 de noviembre. La Hache, el conjunto que él integra, ganó sus dos primeros partidos: venció 16 a 14 a Don Ercole y 17 a 15 a La Irenita, y el polista de 9 goles de hándicap recibió la distinción de mejor jugador en uno de esos encuentros.

El calendario de 2026 tiene un condimento especial para los dos, porque La Hache perdió este año las finales de Hurlingham y Tortugas ante La Natividad La Dolfina, la formación de Adolfo Cambiaso. Después de la primera definición, el padre de la jugadora se refirió a esa situación: "Hoy a Mía la tuve en el otro palenque, y sé que no es fácil para ella".

Ella estuvo a su lado el domingo 8 de noviembre, en la jornada de la final de Tortugas. A comienzos de ese mes, él la había saludado por sus 24 años con una foto de los dos en el living de su casa, con su mascota, en una fecha en la que también le dedicaron mensajes Adolfo, María Vázquez y su hermana Myla.

Tomás Panelo sostiene su casco en una cancha de polo, con la bandera argentina en la manga de la camiseta.

La historia de amor de Mía Cambiaso y Tomás Panelo, entre canchas y viajes

Mía Cambiaso y Tomás Panelo integraron La Dolfina Scone en el Abierto Británico de 2025. El 20 de julio ganaron la final en Cowdray, por 9 a 8 ante Kazak, con ella elegida la jugadora más valiosa y él ingresando en el sexto y último chukker por Adolfo Cambiaso, que se había lesionado una mano.

En septiembre, ya en la Argentina, volvieron a coincidir en Scone durante el Abierto del Jockey Club. Después del triunfo por 8 a 6 ante Kazak en la semifinal, él contó en una entrevista cómo era jugar junto a su pareja, en una charla en la que también habló de su nuevo equipo para la Triple Corona, UAE Polo.

Tomás Panelo y Mía Cambiaso, abrazados.

Durante el Abierto de Palermo de 2025, la hija de Adolfo fue a alentarlo a los partidos de UAE Polo, el conjunto que él integraba con Polito Pieres, Lukin Monteverde y Juan Martín Nero. En diciembre estuvo en la semifinal en la que él enfrentó a La Natividad La Dolfina, que se impuso 16 a 14 y después se quedó con la Triple Corona.

La temporada estadounidense de 2026 los reunió en Palm Beach. En abril jugaron juntos la final de la Outback Cup con La Dolfina Catamount, que cayó 12 a 11 en tiempo extra, con él en el lugar de Adolfo, que no pudo estar en ese partido. Ella despidió el torneo en Instagram con "Catamount 2026. Gracias" y una serie de fotos que incluyó a su mascota con su pareja.

Mía Cambiaso

De regreso en la Argentina, en mayo, se coronaron en la Copa Municipalidad de Cañuelas con La Dolfina Colibrí, junto a Poroto Cambiaso y Mateo Tarlowski. El cuarteto superó 12 a 9 a La Picaza en el partido decisivo, que se jugó en La Dolfina, y ella resultó la figura de ese duelo por encima de su hermano y de su novio.

En agosto, la polista compartió una serie de fotos de sus días con él en Miami. Desayunos en cafés, tardes de playa con su perro y paseos nocturnos por el puerto aparecían en las imágenes, que también incluían la terraza de la casa, con vista a un canal rodeado de palmeras y embarcaciones.

Mía Cambiaso

Mía Cambiaso y Tomás Panelo llevan su relación entre torneos, viajes y palenques enfrentados, sin dejar de mostrarse juntos. La foto romántica que la polista compartió en las redes en pleno Abierto Argentino de Polo, acompañada solo por dos palabras, se sumó a una historia que tuvo en Inglaterra uno de sus primeros títulos compartidos.