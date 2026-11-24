Mía Cambiaso, hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, volvió a quedar en el centro de la atención por un episodio vinculado a su presente personal. Mientras continúa desarrollando su carrera en el polo entre competencias nacionales e internacionales, un reciente gesto hacia su novio, Tomás Panelo, despertó reacciones dentro de su entorno más cercano y dejó entrever el buen momento que atraviesa.

Mía Cambiaso se sinceró sobre el momento que atraviesa junto a su novio, Tomás Panelo

Mía Cambiaso volvió a compartir una postal de su vida personal y generó repercusión entre sus seguidores. En las últimas horas, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso publicó una fotografía junto a su novio, el polista Tomás Panelo, acompañada por una breve pero significativa dedicatoria: “El mejor”. La imagen rápidamente reunió cientos de reacciones y mensajes de cariño; entre ellos, el comentario de Delfina Blaquier no pasó desapercibido, quien comentó “Qué lindos” junto a emojis de corazones.

El gesto de Mía Cambiaso con su novio, Tomás Panelo

La publicación llegó en un momento de gran actividad para ambos dentro del mundo del polo. Mientras el deportista participa de la temporada de alto hándicap en Argentina, la hija de la modelo mantiene una agenda deportiva que combina competencias internacionales y proyectos vinculados al universo ecuestre. La pareja suele compartir fragmentos de esa rutina en común, donde los torneos, los viajes y la vida familiar ocupan un lugar central.

Aunque ambos pertenecen a una nueva generación de figuras destacadas del polo, la relación se fue construyendo con naturalidad y lejos de grandes exposiciones mediáticas. Con el paso del tiempo, Mía Cambiaso y Tomás Panelo comenzaron a mostrarse juntos con mayor frecuencia, tanto en encuentros deportivos como en distintos destinos del exterior. Estados Unidos, especialmente Palm Beach, se convirtió en uno de los escenarios habituales de su relación, ya que ambos participan de importantes competencias durante el año.

Mía Cambiaso y Tomás Panelo

Según mostró la hija de María Vázquez en redes sociales, la conexión entre ellos tiene además un punto de partida evidente por su pasión por los caballos y el deporte. Desde jóvenes desarrollaron sus carreras dentro de un entorno marcado por la actividad deportiva y encontraron puntos en común que fortalecieron el vínculo. Con el tiempo, esa cercanía trascendió las canchas y derivó en una relación que hoy cuenta con el acompañamiento de sus familias.

Entre torneos internacionales y una relación que sigue creciendo: El presente de Mía Cambiaso y su novio, Tomás Panelo

Uno de los momentos más destacados para la pareja llegó durante la temporada británica de polo. Allí, Mía Cambiaso y Tomás Panelo integraron equipos vinculados a la estructura deportiva de La Dolfina y sumaron actuaciones relevantes en competencias de prestigio. También compartieron planteles en distintos torneos disputados en Estados Unidos y Argentina, una experiencia poco habitual para muchas parejas del circuito, pero que potenció su cercanía tanto dentro como fuera de la equitación.

Mía Cambiaso y Tomás Panelo

Durante 2026 volvieron a coincidir dentro de la cancha en Palm Beach, cuando el polista ingresó en un encuentro decisivo para reemplazar a Adolfo Cambiaso en la formación de La Dolfina Catamount. Más allá del resultado deportivo, la imagen de ambos compitiendo juntos reflejó una dinámica que se repite desde hace tiempo, donde ambos se acompañan en los principales desafíos de sus carreras. Por otro lado, la relación también se consolidó a través de pequeños gestos compartidos en redes sociales.

La reciente publicación de Mía Cambiaso junto a Tomás Panelo volvió a poner el foco en una pareja que mantiene una presencia cada vez más visible dentro del universo del polo. El comentario de Delfina Blaquier se sumó a una larga lista de muestras de afecto recibidas por ambos. Mientras continúan desarrollando sus carreras deportivas en distintos puntos del mundo, los jóvenes siguen compartiendo proyectos, competencias y momentos personales que forman parte de su historia compartida.

Mía Cambiaso y Tomás Panelo

Mía Cambiaso continúa compartiendo distintos momentos de su presente junto a Tomás Panelo mientras consolida su camino dentro del polo internacional. En ese contexto, la hija de María Vázquez volvió a generar repercusión por una publicación junto a su novio, que además sumó muestras de acompañamiento de figuras de su entorno. Entre competencias, viajes y proyectos deportivos, la joven mantiene una rutina en la que lo profesional y lo personal conviven de manera natural.

VDV